ТОП-10 (23 січня)

Кабмін схвалив проект угоди про розподіл продукції з Shell

ДІУ має намір знизити ставку рефінансування за іпотечними кредитами

Азаров обіцяє підвищувати тарифи лише для багатих

Колобову доручили здійснювати держзапозичення у цьому році

В Україні весь конфіскат реалізовуватимуть на електронних торгах в режимі он-лайн

Витрати України на обслуговування зовнішнього боргу в 2013 р. збільшаться до 5,4 млрд дол. - S&P

Переговори України з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців – S&P

МВФ назвав точну суму погашення платежів Україною в 2013 році - 5,63 млрд дол.

Секретарі місцевих рад проситимуть Кабмін внести зміни до держбюджету

Обсяг податку на доходи фізосіб у 2012 році виріс на 13% - до 68 млрд грн

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Кабмін схвалив проект угоди про розподіл продукції з Shell

Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Про це повідомляється у розпорядженні Кабінету Міністрів №23 від 23 січня 2013 року, опублікованому на урядовому порталі.

«Схвалити проект Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, між державою Україна і компанією "Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В." і товариством із обмеженою відповідальністю "Надра Юзівська"», - говориться в розпорядженні.

Згідно з документом, Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицького підписати зазначену угоду, дозволивши вносити у разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує, що угоду з Royal Dutch Shell про спільний розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі підпишуть 24 січня.

10 січня на зустрічі з послом США в Україні Джоном Теффтом міністр енергетики і вугільної промисловості України Е.Ставицький висловив упевненість, що угоди про розподіл продукції з компаніями Shell і Chevron на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах буде підписано в лютому цього року.

Наприкінці листопада 2012 року уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (з 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції на Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область та Івано-Франківська області) вуглеводневих площах із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і господарське товариство впродовж 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їх взаємні права і обов'язки за угодою.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн. куб. метрів газу.

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ДІУ має намір знизити ставку рефінансування за іпотечними кредитами

Державна іпотечна установа має намір знизити ставку рефінансування банків за іпотечними кредитами з 18% до 15,3-15,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

«Ми плануємо зниження ставки рефінансування до 15,3-15,4%, точніше розрахуємо після монетизації у лютому місяці», - сказав В.Рибачук.

За його словами, у 1-му кварталі 2013 року заплановано введення в експлуатацію 7 багатоповерхових житлових будинків.

Також він повідомив, що станом на 1 січня було видано 5 339 кредитів на суму 904,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа раніше підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками - партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року до 23 листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

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Азаров обіцяє підвищувати тарифи лише для багатих

Тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для заможних верств населення, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в середу, 23 січня, на засіданні Кабінету Міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Наші люди платитимуть тільки по силі, відповідно до їхніх доходів обґрунтований тариф. Інша справа, що уряд пропонує частину навантаження бюджетної компенсації різниці в тарифах покласти на заможних».

М.Азаров підкреслив, що планується введення диференційованої системи тарифів. «Ми вдосконалюватимемо систему диференційованих тарифів для тих, хто безболісно може платити ринкову вартість поставки та інших комунальних послуг. Соціально справедлива система, спростовувати яку просто нонсенс», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також водовідведення з приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.

За даними регулятора, на 14 січня 2013 р., у середньому по Україні тарифи на теплову енергію для населення покривають 70% собівартості виробництва, на воду - 60%.

18 січня під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення програм фінансування.

"Ми сказали, що ми готові для тих, хто має європейську зарплату і доходи, ми готові для них, для цієї категорії населення, встановити тарифи такі, які відповідають собівартості цих товарів", - сказав М.Азаров.

Водночас він підкреслив, що отримання кредиту МВФ не є критично важливим для України, тому Київ продовжує переговори, розраховуючи добитися прийнятних умов співпраці. М.Азаров відзначив, що рівень доходів більшої частини населення країни залишається, як і раніше, низьким, тому люди не зможуть платити повну вартість.

«Щодо підвищення тарифів на газ для населення - всього, в тому обсязі, про який вони (МВФ) говорили з нами, то на це ми піти не можемо", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в період з 29 січня по 12 лютого для початку переговорів за новою кредитною угодою. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, розпочатої в 2010 році, закінчився у грудні 2012 року. У рамках цієї програми обсягом 15,16 млрд доларів Києву було виділено два транші на загальну суму близько 3,4 млрд дол.

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Колобову доручили здійснювати держзапозичення у цьому році

Кабінет Міністрів України доручив міністрові фінансів Юрію Колобову здійснювати державні зовнішні запозичення в 2013 році в рамках, встановлених Державним бюджетом. Про це сказано в розпорядженні КМУ №21, опублікованому на офіційному сайті Кабміну.

У розпорядженні також сказано, що міністр фінансів наділений правом складати договори на здійснення зовнішніх держзапозичень

Як повідомляв УНІАН, обсяг державних запозичень у держбюджеті 2013 року закладено в сумі 129,403 млрд грн, зокрема обсяг зовнішніх запозичень - 36,540 млрд грн. Водночас прем'єр-міністр Микола Азаров 18 січня на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ не виключив виходу України на зовнішні ринки запозичень уже в січні-лютому 2013 року. На думку голови уряду, це сприятливий час для виходу на зовнішні ринки, оскільки Україна як позичальник має сильні позиції: економіка демонструє позитивну динаміку, дефіцит бюджету витримується, співвідношення боргу до ВВП абсолютно безпечне і Україна своєчасно платить за своїми зобов'язаннями.

Нагадаємо, що у грудні 2012 року опитані агентством експерти стверджували, що зовнішні запозичення, а також можлива програма кредитування економіки по лінії МВФ є основними і, ймовірно, єдиними джерелами погашення дефіциту бюджету в Україні в умовах світової фінансової кризи і слабкого розвитку внутрішнього ринку.

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В Україні весь конфіскат реалізовуватимуть на електронних торгах в режимі он-лайн

Із 2014 року конфісковане майно в Україні планується реалізовувати виключно на електронних торгах в режимі он-лайн.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович в інтерв’ю газеті «Комсомольская правда в Украине», поінформували УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Міністр зазначив, що на сьогодні конфісковане майно реалізують організації, які виграли тендер у виконавчій службі. Попередньо вони зобов‘язані робити повідомлення про проведення аукціонів. Про торги можна також дізнатися у виконавчій службі того населеного пункту, який цікавить потенційного покупця. Малоцінні речі здаються в комісійну торгівлю.

Проте вже з наступного року, підкреслив О.Лавринович, практично весь конфіскат планується реалізовувати виключно на електронних торгах.

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Витрати України на обслуговування зовнішнього боргу в 2013 р. збільшаться до 5,4 млрд дол. - S&P

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує збільшення витрат українського уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу в 2013 році.

«Ми очікуємо, що витрати уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу (включаючи зобов'язання перед МВФ) збільшаться з 4,6 млрд дол. у 2012 р. до 5,4 млрд дол. у 2013 г.», - зазначається в аналітичній статті S&P, переданій агентству УНІАН.

У статті наголошується, що потреби уряду України і Національного банку України (НБУ) у фінансуванні у 2012 р. збільшилися до історичного максимуму і, ймовірно, залишаться високими у середньостроковій перспективі. Основними складовими потреб у фінансуванні залишаються дефіцит бюджету уряду і витрати на обслуговування внутрішнього державного боргу (зобов'язань у національній валюті). Крім того, різке зростання витрат уряду і НБУ на обслуговування боргу в іноземній валюті перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) призвело до різкого зростання потреб у зовнішньому фінансуванні у 2012 р.

«Ми очікуємо, що витрати на виплату боргу МВФ зумовлять історично максимальний рівень потреб у зовнішньому фінансуванні в 2013-2017 рр.», - вважають у S&P.

Так, у Standard & Poor’s нагадали, що у червні 2013 р. настає термін погашення єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. Проте основним напрямком витрат, на думку S&P, будуть виплати на рахунок погашення основної суми боргу в розмірі 2,7 млрд дол. за кредитами МВФ, терміни погашення яких настають протягом року.

Крім того, повідомляється, що уряд України також гарантував борги НБУ перед МВФ, що чинить додатковий тиск на обслуговування державним сектором зовнішнього боргу.

«Загалом витрати уряду і НБУ на обслуговування і погашення боргу перед МВФ, як очікується, збільшаться з 0,3 млрд дол. у 2011 р. і 3,9 млрд дол. у 2012 р. до 6,4 млрд дол. у 2013 р. Ми припускаємо, що у 2014-2017 рр. витрати державного сектору на обслуговування і погашення зовнішнього боргу перед МВФ залишаться високими у середньому на рівні 4,7 млрд дол., і, таким чином, ми не чекаємо істотного скорочення потреб уряду в забезпеченні валютного фінансування в середньостроковій перспективі для запобігання дефолту», - кажуть у S&P.

До того ж в агентстві звертають увагу на те, що на додаток до зобов'язань в іноземній валюті уряд України має значні потреби у рефінансуванні боргових зобов'язань у національній валюті, обсяг яких становитиме, за оцінками S&P, 6,5 млрд дол. у 2013 р., що ненабагато нижче, ніж у 2012 р. (6,6 млрд дол.).

«Зараз в українських банках розміщено 37% державних цінних паперів у національній валюті. Ми чекаємо, що у 2013 р. попит на випуск державних боргових зобов'язань у національній валюті, як і раніше, задовольнятимуть українські банки», - зазначається в статті S&P.

Водночас у рейтинговому агентстві наголошують, що вартість розміщення цінних паперів у банках висока: середньозважена дохідність за казначейськими зобов'язаннями у національній валюті становила 13,8% у листопаді 2012 р., за казначейськими зобов'язаннями в іноземній валюті - 8,5% у грудні 2012 р.

Standard & Poor’s наголошує, що, враховуючи розмір витрат на обслуговування боргових зобов'язань, уряд України має незначний обсяг ліквідних активів. «За даними НБУ, депозити уряду в центральному банку становили близько 1,7 млрд дол., а також 1 млрд дол. у комерційних банках за даними на листопад 2012 р., проте ми відзначаємо, що уряд є нетто-боржник як НБУ, так і комерційних банків (обсяг його заборгованості становить 12,0 млрд дол. і 9,7 млрд дол. відповідно)», - повідомляє рейтингове агентство.

За оцінками S&P, потреби уряду у фінансуванні становитимуть близько 19 млрд дол. у 2013 р., без включення випуску додаткових боргових зобов'язань або зобов'язань державних компаній (1,4 млрд дол. у 2013 р., за оцінкою Міністерства фінансів України). «Ми вважаємо, що показники ліквідності уряду України залишаться невисокими і можуть опинитися під тиском, якщо найближчими місяцями у нього не буде можливості доступу до ринків капіталу або якщо він не зможе забезпечити припливу іноземної валюти шляхом двосторонніх угод або за допомогою кредитів міжнародних організацій», - кажуть у Standard & Poor’s.

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Переговори України з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців – S&P

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозує, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову стабілізаційну програму і нову кредитну угоду можуть затягнутися на декілька місяців.

Про це йдеться в аналітичній статті S&P, переданій агентству УНІАН.

«Термін дії попередньої програми минув 27 грудня 2012 р., до того ж її реалізацію було припинено в березні 2011 р. через недотримання Україною умов програми. На наш погляд, ключові структурні показники, які призвели до припинення програми 2010 р., ймовірно, залишаться найважливішими проблемами, які розглядатимуться на майбутніх переговорах МВФ з урядом країни. У результаті дискусії з МВФ можуть затягнутися на декілька місяців, а укладені угоди буде непросто реалізувати», - йдеться в статті.

У ній же зазначається, що ключовими аспектами переговорів стануть підвищення внутрішніх тарифів на газ, консолідація бюджету і гнучкіший режим валютного курсу.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ відвідає Україну в період з 29 січня до 12 лютого. Основною темою переговорів стане нова програма співпраці з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що в середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., але був відкладений.

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МВФ назвав точну суму погашення платежів Україною в 2013 році - 5,63 млрд дол.

Загальна сума погашення платежів, які повинен здійснити уряд України у 2013 році, становить 3,66 млрд спеціальних прав запозичення (приблизно 5,63 млрд доларів США).

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні з посиланням на главу представництва Макса Альєра.

«Загальна сума погашень платежів, які повинен здійснити уряд України у 2013 році, становить 3,66 млрд СПЗ (приблизно 5,63 млрд доларів США), з яких у рамках погашення зобов'язань за програмою кредитування, підписаною в листопаді 2008 року, - 2,44 млрд СПЗ (приблизно 3,75 млрд доларів США)», - сказано в повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня – 12 лютого місія МВФ прибуде до України для обговорення нової програми співпраці. До того ж Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s спрогнозувало, що переговори України з МВФ можуть затягнутися на кілька місяців через невиконання Україною умов попередньої програми 2010-2012 років. До того ж витрати уряду на обслуговування і погашення зовнішнього боргу (включаючи зобов'язання перед МВФ), за розрахунками S&P, збільшаться з 4,6 млрд дол. у 2012 році до 5,4 млрд дол. у 2013 році.

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Секретарі місцевих рад проситимуть Кабмін внести зміни до держбюджету

Спілка секретарів місцевих рад проситиме уряд внести зміни до державного бюджету на 2013 рік щодо показників місцевих бюджетів, оскільки затверджені показники не забезпечують розвиток місцевих громад та виконання покладених повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення направити відповідне звернення прем’єр-міністру України Миколі Азарову прийняли на засіданні Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України сьогодні в Києві.

Учасники засідання наголосили, що у порівнянні з 2012 роком на 45% зросли вилучення з місцевих бюджетів до держбюджету України. Водночас у держбюджеті-2013 значно завищені показники доходів місцевих бюджетів, що робить нереальним виконання більшості з них, зменшені кошти на соціально-економічний розвиток територій, відсутнє належне фінансування в сфері ЖКГ, різноманітних державних цільових програм. Представники місцевих рад назвали місцеві бюджети всіх регіонів на 2013 рік “бюджетами виживання”.

У тексті звернення, зокрема, зазначено, що фінансування делегованих повноважень органів місцевого самоврядування передбачено держбюджетом на 2013 рік лише на 79%. Найбільш катастрофічним є рівень фінансування у галузях: “Державне управління” – 41% та “Фізична культура і спорт” – 47% від потреби. Нагальний дефіцит фінансових ресурсів на виконання делегованих повноважень становить майже 30 млрд грн. Отже, як констатують секретарі, на останній квартал 2013 року працівники бюджетної сфери населених пунктів не забезпечені зарплатою, відсутні кошти на оплату комунальних послуг та за енергоносії.

“Зазначене може дискредитувати запропоновані Президентом України реформи, оскільки їх ключові положення щодо “Державної опіки над родинами”, “Турботи про дітей”, “Отримання освіти”, “Покращення медичного обслуговування” тощо значною мірою реалізуються в системі місцевого самоврядування та за наявності належного ресурсного забезпечення”, - зазначають учасники сьогоднішніх зборів у зверненні, що буде направлено прем’єр-міністру.

У зв’язку з викладеним вони пропонуватимуть внести зміни до закону України про держбюджет на 2013 рік за результатами І кварталу цього року. А саме - Спілка секретарів місцевих рад вважає за необхідне забезпечити в повній мірі місцеві бюджети коштами для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень; перегляд у бік зменшення на 30% обсягів вилучення фінансових ресурсів з місцевих бюджетів до держбюджету. Також пропонуватиметься збільшити на 1 млрд грн обсяг субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян; забезпечити повне фінансування з держбюджету цільових програм, насамперед щодо розвитку малих міст та погашення кредиторської заборгованості органів місцевого самоврядування за видатками, які фінансуються за рахунок держпрограм. Крім того, секретарі проситимуть уряд забезпечити погашення кредиторської заборгованості місцевих бюджетів, яка утворилась на кінець 2012 року внаслідок блокування Державною казначейською службою України платежів органів місцевого самоврядування.

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Обсяг податку на доходи фізосіб у 2012 році виріс на 13% - до 68 млрд грн

Обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2012 році становив 68 млрд грн, що на 8 млрд грн (на 13%) більше показника 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

До того ж, згідно з повідомленням, обсяг ліквідованої заборгованості із зарплати становив 1,3 млрд грн, а обсяг додаткових надходжень податку на доходи фізосіб становив 257 млн ​​грн.

Як сказано в повідомленні, таких результатів вдалося досягти за рахунок прямих контактів з керівниками підприємств-боржників під час засідань спеціальних комісій за участі представників місцевої влади та податківців. Крім того, після співбесід з податківцями, представники 81 тис. суб'єктів господарювання збільшили зарплату своїм співробітникам, які раніше офіційно отримували суми менше встановленого мінімуму. «Ефект від такого підвищення відчули не тільки наймані працівники, але і бюджет, до якого додатково перераховано 164,8 млн грн», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із зарплати в Україні на 1 грудня 2012 виросла в порівнянні з показником на 1 листопада 2012 року на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. 51% боргу сформували економічно активні підприємства, 43,5% боргу - підприємства-банкрути та 5,5% - економічно неактивні підприємства. Найбільший розмір боргу зафіксовано в промисловості - 528 млн грн, найменший - у сфері культури та спорту - 2,2 млн грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано у Донецькій (158,758 млн грн) і Харківській (124,972 млн грн) областях, найменший - у Чернівецькій (45 тис. грн) та Рівненській (1,580 млн грн) областях.

До того ж у листопаді заробітна плата, нарахована в середньому одному штатному працівнику в Україні, порівняно з жовтнем скоротилася на 0,4% і становила 3098 грн. У регіональному розрізі найбільша зарплата зафіксована в Києві - 4688 грн, найменша - у Тернопільській області - 2284 грн.

Нагадаємо також, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. Обсяг податку на доходи фізичних осіб, який передбачається зібрати в рамках виконання державного бюджету на 2013 рік, становить 78 млрд грн.

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УНІАН