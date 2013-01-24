ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Що думають керівники провідних компаній про ескалацію кризи - дослідження», в якому пише: опитування 1330 топ-менеджерів компаній з 68 країн, проведене PwC в останньому кварталі 2012-го, виявило співвідношення економічного оптимізму та песимізму...

http://delo.ua/businessman/chto-dumajut-rukovoditeli-veduschih-kompanij-ob-eskalacii-krizisa-195441/

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Також «Дело» публікує матеріал «Главі НБУ і його заступникам пропонують урізати зарплати», в якому пише: до парламенту надійшов законопроект, яким Нацбанк можуть позбавити права самостійно визначати методику визначення зарплати глави відомства та його заступників...

http://delo.ua/finance/glave-nbu-i-ego-zamam-predlagajut-urezat-zarplaty-195389/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Висотне завдання» пише: Микола Азаров прогнозує, що зростання ВВП у нинішньому році становитиме 3-4%. Такий показник буде досягнуто за умови реалізації державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. В уряді підрахували, що на фінансування програми буде потрібно 180 млрд грн. Експерти не згодні з прем'єром і стверджують, що з урахуванням ситуації на світових ринках зростання економіки навіть у 2,5% "виглядає більш ніж оптимістично"...

http://kommersant.ua/doc/2111068

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Кредиту не знайдеться» пише: агентство Standard & Poor`s відзначає, що вже через кілька місяців українській владі може стати складніше залучати кредити, ніж зараз. Відбудеться це в тому випадку, якщо переговори з Міжнародним валютним фондом будуть вкотре безрезультатними. Експерти вважають, що такою заявою агентство підштовхує владу до більш швидких переговорів з МВФ, погрожуючи черговим зниженням рейтингу...

http://kommersant.ua/doc/2111433

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Видання «Сегодня» в публікації «Кузьмін розповів, що буде з боргом ЄЕСУ» пише: за його словами, альтернативи немає - борг доведеться виплачувати. «Будемо виплачувати, вже почали. Теоретично можливо через суд покласти обов'язок на саму Тимошенко, але для цього треба знайти її майно. Вона ж декларує тільки квартиру в Дніпропетровську, яка давно арештована слідством ще по «газовій справі»... Чи понесе Тимошенко за ці борги покарання, вирішуватиме суд. Ви ж знаєте, що матеріали справи про борги ЄЕСУ і про вбивство Щербаня об'єднані, так разом і підуть до суду», - сказав перший заступник генпрокурора...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kuzmin-rasskazal-chto-budet-s-dolgom-EESU.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні прогнозують -25 в лютому і +40 в липні» пише: зима не піде до середини березня, а літо розпочнеться вже в травні і обіцяє бути неймовірно спекотним...

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-prognoziruyut-25-v-fevrale-i-40-v-iyule.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «ЄС шукає шляхи до каспійського газу. Для України настав час визначитися» пише: ЄС, диверсифікуючи газові поставки на противагу трубопровідній експансії «Газпрому», активізує проект доступу до каспійського «блакитного палива». Україна поки проводить занадто обережну і навіть пасивну політику, яка може привести до втрати можливостей отримати азербайджанський газ. Києву пора визначитися...

http://economics.unian.net/rus/detail/154584

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росія висунула ультиматум Казахстану на 500 млн дол.» пише: РФ погрожує розірвати всі російсько-казахстанські космічні проекти у відповідь на обмеження запусків ракет з Байконура...

http://izvestia.ru/news/543574

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Видання «Ведомости» в публікації «Єврокомісія вимагає від Швейцарії скасування кантональних податкових пільг» пише: на цьому тлі корпоративна Росія може понести непоправну втрату...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/8334901/ostorozhno_kantony_zakryvayutsya

(УНІАН)