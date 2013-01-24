КМДА зобов'язала голів райдержадміністрацій відкрити сторінки у Facebook

Голів районних державних адміністрацій Києва столична держадміністрація зобов'язала відкрити сторінки у Facebook для прийому скарг і пропозицій киян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

“Зараз ми вийшли з пропозицією, що кожний голова райдержадміністрації повинен відкрити свою сторінку у Facebook для того, щоб громадяни Києва могли напряму до нього звертатися. Бо є багато нарікань, що люди не можуть безпосередньо зв'язатися з головою адміністрації, відповідальними службами”, - сказав В.Мазурчак.

Він зазначив, що у Facebook уже представлені більшість підпорядкованих йому міських служб, куди так само кияни можуть повідомляти про проблеми з прибиранням тощо.

За інформацією В.Мазурчака, впродовж першої доби після ускладнення погодних умов у місті (дощ та мороз) увага міських комунальників зосередилася на ліквідації наслідків негоди на головних і найбільших автошляхах, на під'їздах - підходах до соціальних закладів - шкіл, лікарень, дитсадків тощо. Після цього проводилась робота у міжквартальних та міжбудинкових проїздах.

“За другу добу 80% уже справилися у районах з ожеледицею у міжбудинкових та міжквартальних проїздах. Зараз працюють наші 102 інспектори кожного ранку з фіксацією тих місць, де є проблеми. Ми звертаємося до всіх: якщо хтось має скарги по конкретних місцях, повідомляйте - ми будемо збирати, контролювати і змушувати, щоб там було наведено порядок”, - підкреслив представник КМДА.

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