Україна в разі вступу до МС діятиме як Великобританія у ЄС - експерт

Москва. Україна у разі вступу до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану займе позицію, аналогічну позиції Великої Британії в Євросоюзі.

Таку думку власному кореспондентові УНІАН у РФ висловив головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці», голова Президії Ради із зовнішньої та оборонної політики Росії Федір Лук'янов.

«Росія зараз активно будує Митний союз, який у 2015 році повинен стати Євразійським, - аналогом ЄС на пострадянському просторі. Чималі зусилля докладаються до того, щоб переконати Київ приєднатися до цього почину. Але неважко припустити, що у разі вступу Україна усередині об'єднання з усіх питань матиме особливу думку, запекло торгуватиметься і вибиватиме з партнерів поступки, блокуючи всю роботу. Тобто виконуватиме функцію, яку в ЄС практично завжди виконувала Велика Британія», - вважає Ф.Лук'янов.

Він переконаний, що із звивистої історії відносин Великої Британії й Євросоюзу можна здобути «цікавий урок» для країн Митного союзу.

Водночас Ф.Лук'янов зазначив, що деякі неполіткоректні коментатори взагалі вважають, що проблеми європейської інтеграції почали накопичуватися саме тоді, коли в 1970-і роки до ЄС приєднався Лондон, проти чого, наприклад, до кінця життя різко виступав французький політик Шарль де Голль.