Анонс на 25 січня

* Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відвідає з робочою поїздкою Донецьку область. Під час поїздки В.Рибак відвідає ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», ознайомиться з його роботою та поспілкується з колективом підприємства. У м. Макіївка Голова ВРУ зустрінеться з членами Вченої ради Донбаської національної академії будівництва і архітектури та активістами студентського самоврядування; у м.Донецьку В.Рибак відвідає пансіонат «Ветеран», зустрінеться з представниками органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади та дасть прес-конференцію для ЗМІ.

* Відбудеться засідання Прес-клубу Київводоканалу на тему: "Енергозберігаючі технології". Гостям розкажуть скільки енергії використовує Товариство для цілодобового забезпечення столиці водопостачанням та водовідведенням, і які з об'єктів підприємства найбільш енергоємні, також гостей знайомлять з реалізованими в Київводоканалі проектами з енергозбереження, розкажуть про економічний ефект і підвищення надійності водопостачання і водовідведення після їх впровадження. Доповідач - головний енергетик ВАТ "АК "Київводоканал" Микола Надточій.

* Міністр соціальної політики України Наталія Королевська візьме участь у Народній колегії «Владу - під народний контроль».

* Прес-конференція на тему: «Реорганізація і реформування ринку таксі в Україні». Буде обговорюватися питання введення нового Закону України «Про автомобільний транспорт». Учасники: заступник голови Держінспекції України з безпеки на наземному транспорті Геннадій Рак; начальник Управління держконтролю і нагляду за безпекою на наземному транспорті Богдан Свищовський, голова Професійної спілки таксистів України Василь Попик.

* Прес-конференція на тему: «Місія МВФ і нові кредитні зобов'язання: що очікує українців?». Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань; Володимир Фесенко, політолог.

* Прес-конференція на тему: «Візит місії МВФ: наслідки для України». Учасники: керівник Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов та екс-заступник голови Нацбанку України Сергій Яременко.

* За участю Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться вручення щорічних премій Президента України для молодих вчених 2012 року та грантів Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю представників Міністерства екології та природних ресурсів України. О 13-40 - брифінг. Телефон прямої телефонної лінії КМУ: 254-05-65.

* Відбудеться бізнес-дискусія «Давос-2013: Погляд з України». Організатори: Единбурзька бізнес-школа у Східній Європі та експертна компанія pro.mova за підтримки Microsoft Україна, Київстар-бізнес, САН ІнБев Україна і DiamantClub. Учасники в студії: Євген Глібовицький, засновник компанії pro.mova; Костянтин Еггерт, ведучий програми «Карта Світу» на телеканалі «Дощ», міжнародний оглядач «Коммерсант-FM»; Володимир Дубровський, член Наглядової Ради CASE Україна. Пряме включення з Давосу: Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків та відносин з інвесторами компанії СКМ; Дмитро Шимків, ген.директор Microsoft Україна. Спікери в запису: Михайло Саакашвілі, Президент Грузії (Тбілісі), Надія Дюк, віце-президент National Endowment for Democracy (Вашингтон); владика Борис Гудзяк, ректор Українського католицького університету; Ярослав Грицак, історик і публіцист тощо.

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