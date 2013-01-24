Фюле планує на початку лютого відвідати Київ

Страсбург. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле на початку лютого планує відвідати Київ й обговорити питання прогресу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Відповідаючи на запитання щодо можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті “Східного партнерства”, Ш.Фюле сказав, що це залежатиме від прогресу в трьох основних питаннях, визначених Радою закордонних справ ЄС.

“І одне з цих питань – питання політично вмотивованого правосуддя”, - сказав Ш.Фюле.

Він також зауважив, що в ході візиту до Києва обговорить питання прогресу у цих питаннях.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Рада закордонних справ Євросоюзу ухвалила висновки, у яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту ЄС, у випадку прогресу України у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя, реформуванні виборчого законодавства та прогресі в реформах в рамках Порядку денного асоціації.