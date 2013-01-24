ТОП-10 (24 січня)

Палата представників США прийняла законопроект про відстрочку підвищення "стелі" держборгу

Кабмін у 5 разів знизив вартість інвестпрограм з фонду регіонального розвитку

Україна тимчасово заборонила ввезення продукції трьох білоруських молочних компаній

Кабмін уповноважив Прасолова на підписання українсько-китайської угоди про співробітництво

Держказначейство вже перерахувало в регіони майже 200 млн грн для другого траншу соцвиплат

Мінекономрозвитку скасувало сертифікацію посуду і тканин для дитячої білизни

Янукович планує провести в Києві економічний форум у рамках Давоського

Україна у 2012 році скоротила імпорт газу майже на 27%

Україна минулого року збільшила експорт електроенергії на 52%

НБУ відкликав ліцензію «Ерде Банку»

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Палата представників США прийняла законопроект про відстрочку підвищення "стелі" держборгу

Палата представників американського конгресу прийняла законопроект, що знімає необхідність до 19 травня підвищувати граничну чисельність держборгу США. За документ проголосували 285 конгресменів, проти - 144. Про це повідомляє РІА «Новости».

Законопроект запропонували республіканці. Вони вважають, що питання про граничну чисельність держборгу не повинно використовуватися в політичних суперечках тривалих переговорів адміністрації і конгресу про скорочення видатків бюджету. Фактично питання про граничну чисельність держборгу не вирішується, а відкладається.

Після затвердження в палаті представників документ надходить на розгляд сенату. Як очікується, він затвердить його найближчим часом.

Законопроект передбачає продовження фінансування статей бюджету з оплати міжнародних зобов'язань США, що дозволяє країні уникнути оголошення технічного дефолту. Білий дім підтримав законопроект, хоча і заявив, що волів би мати не відстрочку вирішення питання, а його повне узгодження на довгостроковий період.

Гранична чисельністьдержборгу в США на даний момент складає 16,394 трильйона доларів, в останній раз він підвищувався наприкінці січня 2012 року. Країна подолала це 31 грудня 2012, проте Мінфін ухвалив заходи, необхідні для продовження обслуговування боргу до теперішнього часу.

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Кабмін у 5 разів знизив вартість інвестпрограм з фонду регіонального розвитку

Кабінет Міністрів України в 5 разів знизив вартість інвестиційних програм, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Відповідну постанову Кабміну №30 від 23 січня 2013 року розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, мінімальну кошторисну вартість для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення і тих, які реалізуються у містах обласного значення, знижено з 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тих, які направлені на вирішення проблем однієї або кількох територіальних громад (міст районного значення, сел, селищ), - з 1 млрд грн до 200 тис грн.

Довідка УНІАН. Державний фонд регіонального розвитку створений у складі Державного бюджету, частка фонду становить не менш як 2,5% від обсягу витрат загального фонду Держбюджету за відповідний період.

Розподіл коштів Держфонду регіонального розвитку здійснюється у співвідношенні: 70% - між бюджетом Криму, обласними бюджетами і бюджетом Севастополя відповідно до чисельності населення, що там проживає, а 30% - між відповідними місцевими бюджетами для реалізації пріоритетних інвестпроектів.

Порядок використання коштів Держфонду регіонального розвитку затверджується Кабміном.

У липні 2012 року Кабмін затвердив Порядок, який визначає механізм підготовки, проведення оцінки і конкурсного відбору інвестиційних програм, які можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

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Україна тимчасово заборонила ввезення продукції трьох білоруських молочних компаній

В Україні запроваджено тимчасові обмеження на ввезення молочної продукції трьох білоруських компаній - «Бабушкина крынка», «Молочні продукти» і «Оршанський молочний комбінат».

Про це йдеться у повідомленні Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, обмеження запроваджені з 21 січня 2013 року через невідповідність продукції цих компаній українським нормативам безпеки харчової продукції, зокрема, за мікробіологічними і фізико-хімічними показниками.

До того ж партії товару, які надійшли в Україну до запровадження обмежень, будуть оформлені після проведення розширеного ветконтролю, а скасування тимчасової заборони можливе «після здійснення білоруською стороною належних заходів і інспекції зазначених підприємств».

У прес-службі Держветфітослужби нагадали, що тимчасове припинення імпорту молока і молокопродуктів з Білорусі вже вводилося у березні 2012 року через перевищення в них вмісту антибіотиків.

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Кабмін уповноважив Прасолова на підписання українсько-китайської угоди про співробітництво

Уряд уповноважив міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова підписати Угоду між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки про техніко-економічне співробітництво.

Як повідомляється на урядовому порталі, відповідне розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку, прийнято напередодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Відзначається, що цей документ розроблено Мінекономрозвитку згідно із законом «Про міжнародні договори України» з метою здійснення процедур, необхідних для підготовки до підписання Угоди між урядом України та урядом КНР про техніко-економічне співробітництво.

Метою укладання угоди є залучення безоплатної допомоги уряду КНР для реалізації пріоритетних проектів української сторони. Такі проекти будуть погоджені урядами обох країн шляхом підписання додаткових домовленостей.

Реалізація положень документа також сприятиме подальшому розвитку техніко-економічного співробітництва між Україною та Китаєм.

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Держказначейство вже перерахувало в регіони майже 200 млн грн для другого траншу соцвиплат

Держказначейство вже перерахувало в регіони майже 200 млн грн для другого траншу соціальних виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це поінформувала міністр соцполітики Наталія Королевська.

„Відповідно до затвердженого порядку, другий транш у розмірі 197 млн грн вже перераховано в регіони. До 31 числа усі мають отримати свої січневі виплати. Ми проконтролюємо, щоб гроші дійшли до кожної людини. Щодо керівників, які допустять затримку, будуть вжиті відповідні заходи”, - сказала Н.Королевська.

Вона також наголосила, що Міністерство соціальної політики вибудує механізм, що дозволить контролювати виплати людям державної допомоги на місцях.

„Ми хочемо знати достеменно, чи доходять кошти до людей вчасно та в повному обсязі. Для цього ми розробляємо механізм, який дозволить нам контролювати ці процеси. За деякий час ми його представимо. Це дуже важливо, бо останній приклад з „дитячими” грошима, коли казначейство кошти перерахувало, а люди на місцях їх не отримали, продемонстрував неефективність наявних підходів”, - сказала вона.

Н.Королевська також запропонувала усім, хто зіткнувся з проблемами, що належать до компетенції Мінсоцполітики, обов’язково повідомляти про це до „Урядового контактного центру” та на сторінку міністерства у Facebook.

„Я щодня отримую звіт з „Урядового контактного центру” щодо звернень громадян. Тому жодне повідомлення щодо затримок із виплати заробітної плати чи соціальної допомоги не залишається без уваги. Крім того, у Мінсоцполітики є сторінка в соціальній мережі Facebook, де також можна повідомити про існуючі проблеми”, - зауважила міністр.

Н.Королевська наголосила, що неможливо побудувати ефективну роботу влади без громадського контролю, який також забезпечує зворотній зв’язок. Тому вже цієї п’ятниці, 25 січня, відбудеться Народна колегія, в якій візьмуть участь представники громадських організацій та керівництва міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики ініціює проведення наради з представниками Мінрегіону і Державної міграційної служби щодо вирішення питання видачі довідки про склад сім'ї, необхідної для призначення соціальних виплат та пільг.

У зв'язку з набуттям чинності Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» , функції паспортистів, які працювали при ЖЕКах і видавали довідки про склад сім'ї, перейшли до Державній міграційній службі, однак питання видачі таких довідок залишилося відкритим.

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Мінекономрозвитку скасувало сертифікацію посуду і тканин для дитячої білизни

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виключило з переліку продукції, яка вимагає обов'язкової сертифікації в Україні, низку товарів, зокрема, призначених для виробництва товарів для дітей.

Відповідний наказ Мінекономрозвитку зареєстрований в Міністерстві юстиції 9 січня під № 85/22617.

Згідно з документом, з переліку продукції для обов'язкової сертифікації виключені: полотна трикотажні білизняні для дітей; тканини бавовняні і змішані для білизняних виробів дитячого асортименту; засоби зв'язку, посуд з чорних і кольорових металів, фарфору, фаянсу і скла; посуд сталевий емальований; посуд господарський чавунний емальований; вироби піротехнічні побутові.

Довідка УНІАН. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і діє з травня 2005 р.

Сертифікація - процедура, за допомогою якої, визнаний у встановленому порядку (уповноважений) орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим законодавством вимогам, що діють в Україні.

В Україні існує державна система сертифікації продукції - Система УкрСЕПРО. У даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація. Роботи у Системі УкрСЕПРО організовує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики - Держспоживстандарт України, який є Національним органом з сертифікації - (раніше називався Держстандарт України).

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Янукович планує провести в Києві економічний форум у рамках Давоського

Давос. У Києві планується провести Міжнародний економічний форум в рамках Всесвітнього давоського економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Давосі Президент України Віктор Янукович після зустрічі із засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом.

"Ми плануємо найближчим часом провести в Україні саміт европейських країн і евразійських країн, який дасть нам можливість долати ті виклики, які сьогодні є перед нашими країнами", - сказав В.Янукович.

За його словами, сьогодні фахівці розроблятимуть порядок денний цього міжнародного заходу.

Як зазначив В.Янукович, реагувати на виклики, які стоять перед світовою економікою, можна лише шляхом підняття конкурентоспроможності економік країн, створення динамічного механізму реагування на ці виклики. "Саме на ці питання покликана дати відповідь наша співпраця і проведення спільного економічного форуму у місті Києві", - зауважив він.

Він подякував К.Швабу за роботу, яку Всесвітній економічний форум проводить щодо України. "Формування порядку денного - Україна майбутнього, який робиться за участю кращих фахівців світового рівня, це те, що зараз необхідно Україні", - сказав Президент.

За словами В.Януковича, спільна робота з ВЕФ може дати Україні як середньострокове планування, так і бачення майбутнього країни.

К.Шваб нагадав, що сторони заснували спільну раду з вироблення порядку денного по Україні. За його словами, ця рада нещодавно представила свої напрацювання, що, на його думку, може стати тестовою версією бачення розвитку української економіки.

"Це будуть різні можливості для Україини, які вона може використати у своєму розвитку", - наголосив К.Шваб.

Як відомо, минулорічний форум у рамках ВЕФ відбувався у Стамбулі.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 р. Президент України В.Янукович виступив з ініціативою провести у Києві у 2012 році регіональний саміт Всесвітнього економічного форуму.

Про це він заявив у виступі під час проведення ланчу від імені уряду Австрії та Організації економічного співробітництва і розвитку, що відбувся у рамках заходів Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Ми зацікавлені в активному діалозі на всіх форумах і майданчиках Європи та інших регіонів світу», - зазначив В.Янукович.

Зокрема, він заявив, що українська сторона підтримує проведення регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму по Європі та Центральній Азії у Відні 8-9 червня 2011 року.

«Україна також зацікавлена у проведенні регіонального саміту Всесвітнього економічного форуму у 2012 році у Києві», - додав глава держави.

За його словами, проведення такого заходу надасть потужний імпульс країнам Східної Європи з метою активізації і поглиблення співробітництва у рамках глобальної економіки.

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Україна у 2012 році скоротила імпорт газу майже на 27%

Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Водночас, за даними Міненерговугілля, у грудні імпорт газу зменшився порівняно з попереднім місяцем поточного року до 2,571 млрд куб. м з 2,617 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Наприкінці минулого року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в 2012 році скоротить поставки російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за цей обсяг.

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв при цьому озвучив прогноз, що Україна купить у 2012 році близько 40 млрд куб. м газу.

Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Діючий довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Україна минулого року збільшила експорт електроенергії на 52%

Україна за підсумками 2012 року збільшила експорт електроенергії до 9,745 млрд кВт/год., що на 51,5% перевищує показник 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії у грудні 2012 року зменшився порівняно з попереднім місяцем до 0,799 млрд кВт/год. із 0,867 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови та Білорусі на 574,819 млн дол.

Експорт електроенергії до Білорусі за 2012 рік становив 231,442 млн дол., до Угорщини – 224,251 млн дол., до Молдови – 52,737 млн дол., до інших країн - 66,389 млн дол.

Довідка УНІАН. Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче становище у східноєвропейському напрямку (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, купували впродовж 2012 року доступу до міждержавних ліній електропередачі різною потужністю за напрямками до Росії та Молдови для експорту електроенергії.

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НБУ відкликав ліцензію «Ерде Банку»

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення «Ерде Банком» валютних операцій, повідомляється на сайті регулятора.

«Згідно з розпорядженням Національного банку України від 23 січня 2013 р. №29-р генеральна ліцензія від 7 листопада 2011 р. № 234 на здійснення Публічним акціонерним товариством «Ерде Банк» валютних операцій відкликана», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію «Ерде Банку» затверджено постановою НБУ від 9 січня 2013 року та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування внесків від 10 січня ц.р.

Уповноваженою особою Фонду з ліквідації банку призначено Олександра Курінного, провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження планів врегулювання Фонду.

29 жовтня 2012 року Фонд ухвалив рішення про введення тимчасової адміністрації і призначення своєї уповноваженої особи в «Ерде Банку» строком на 3 місяці - до 29 січня 2013 року. Фонд також оголошував про пошук потенційних інвесторів для банку, пропонуючи кілька можливих способів виведення банку з ринку, в т.ч. відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку, повний продаж банку або створення і продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів та зобов'язань «Ерде Банку».

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УНІАН