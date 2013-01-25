Янукович хоче відновити роботу міжурядової українсько-грузинської комісії
08:59, 25 січня 2013Різне
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Давос. Президент України Віктор Янукович переконаний у необхідності відновлення роботи міжурядової українсько-грузинської комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив журналістам, коментуючи результати своєї зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.
В.Янукович повідомив, що зустріч відбулась за пропозицією грузинської сторони, у ході зустрічі обговорювалося питання двостороннього співробітництва, зокрема доцільність відновлення роботи міжурядової комісії.
“В часи економічної кризи це вкрай необхідно робити”, - сказав Президент.
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