ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Давос повернувся до Януковича спиною - експерт», в якому пише: Віктор Янукович на своєму третьому глобальному економічному форумі в швейцарському Давосі опинився в повній тиші...

http://delo.ua/ukraine/davos-povernulsja-k-janukovichu-spinoj-ekspert-195566/

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Також «Дело» публікує матеріал «Як позначиться на українському ринку часткова заборона імпорту молочки з Білорусі», в якому пише: Держветфітослужба заборонила ввезення молочної продукції трьох білоруських підприємств. Експерти вважають, що це матиме незначний вплив на вітчизняний ринок...

http://delo.ua/business/kak-skazhetsja-na-ukrainskom-rynke-chastichnyj-zapret-importa-molochk-195579/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Кредити бачаться на відстані» пише: на Всесвітньому економічному форумі в Давосі обговорювали шляхи виходу з тривалої глобальної кризи. Більшість експертів говорили про необхідність розвитку державами інфраструктурних проектів та дерегуляції бізнесу. Для України застосування будь-яких економічних заходів може бути ускладнене через дефіцит зовнішнього кредитування, а також відсутність прагнення влади до лібералізації ринків...

http://kommersant.ua/doc/2112115

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Однією програмою більше» пише: уряд не запропонує нових підходів до розвитку економіки ні в 2013, ні в 2014 році. У цей період Кабмін буде вирішувати ключові проблеми за допомогою щорічно декларованих, але майже не реалізованих заходів. Національного виробника підтримають, як і колись, обіцянками відкриття нових ринків збуту, наданням держгарантій і компенсації кредитних ставок, списанням окремим галузям боргів перед державою та підвищенням мит на імпорт. Поліпшити конкурентоспроможність намагатимуться за допомогою фіскальних методів. Експерти скептично ставляться до чергової програмі, адже коли справа доходить до практичної реалізації, реформи зупиняються...

http://kommersant.ua/doc/2112116

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Видання «Сегодня» в публікації «Керрі не буде тиснути на Україну - політолог» пише: для нашої країни, на думку експертів, важливий не факт затвердження Керрі на посаді Держсекретаря США, а відставка Клінтона...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kerri-ne-budet-davit-na-Ukrainu-politolog.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українцям доведеться розщедритися на дзвінки по мобільному» пише: «Київстар» домовився з антимонопольниками і ось-ось помітно підвищить ціни...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincam-pridetsya-raskoshelitya-na-zvonki-po-mobilnomu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Сланцеві перспективи vs російська експансія» пише: Україна дала карт-бланш британській Shell на розробку сланцевих родовищ - з компанією підписана угода про розподіл продукції. Екологи та низка політиків забили на сполох, лякаючи екокатастрофою. Але при жорсткому контролі процесу державою, перспектива бачиться куди позитивніше, ніж "поглиблення співпраці" з Росією...

http://economics.unian.net/rus/detail/154724

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «До «нової Москви» переїде кожен восьмий держчиновник» пише: влітку 2012-го на нові території російської столиці збиралися перевозити 210 тис. держслужбовців, тепер - тільки 25 тис...

http://izvestia.ru/news/543638

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Видання «Ведомости» в публікації «28 січня в інтернеті влаштовують день розпродажу» пише: великі російські онлайн-рітейлери вирішили провести акцію, аналогічну організованій в Америц...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/8383971/deshevyj_ponedelnik

(УНІАН)