Царьов: відмова суду в задоволенні позову Тимошенко до Азарова - у відкритому доступі

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов заявляє, що рішення Окружного суду в Гамбурзі про відмову в задоволенні позову екс-прем'єра Юлії Тимошенко до прем'єр-міністра України Миколи Азарова є у відкритому доступі - як мовою оригіналу, так і в перекладі українською і російською мовами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Звертаємо увагу адвоката Власенка на те, що всі документи щодо рішення суду в Гамбурзі є у відкритому доступі - як мовою оригіналу, так і в перекладі українською і російською мовами. Тому, хоч би яка гірка правда, факти залишаються фактами. Позов відхилено, судові витрати платити все одно доведеться», - заявив депутат-«регіонал».

«Тепер чекатимемо рішення лондонського суду, щоправда, у мене є великі сумніви, що Тимошенко і її адвокати справді подали туди позовну заяву», - додав О.Царьов.

Як повідомлялося, 23 січня деякі ЗМІ повідомили, що Окружний суд Гамбурга відмовив у задоволенні позову Ю.Тимошенко до М.Азарова, а також зобов'язав Ю.Тимошенко сплатити судово-процесуальні витрати в розмірі 300 тис. євро. За їх інформацією, цей позов Ю.Тимошенко подавала наприкінці серпня 2012 року. У своєму позові екс-прем'єр вимагала заборонити М.Азарову робити заяви про її причетність до злочинів екс-прем'єра Павла Лазаренка.

24 січня захисник екс-прем'єр-міністра, народний депутат Сергій Власенко спростував інформацію про те, що Ю.Тимошенко програла суд в Гамбурзі М.Азарову.

“Я можу офіційно заявити, що ця інформація тотально не відповідає дійсності. Це неправдива інформація”, - сказав С.Власенко.