Росія не зможе зробити з Євразійського союзу противагу ЄС - польський аналітик
Варшава. Створюваний Росією Євразійський союз (ЄАС), до якого росіяни намагаються також втягнути Україну, не зможе стати реальною противагою Європейському Союзу через небажання членів російського інтеграційного проекту поглиблювати політичну інтеграцію і через різні економічні інтереси.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловила аналітик польського Центру східних досліджень (OSW) Олександра Ярошевич, коментуючи останні висловлювання керівництва Казахстану.
Експерт зазначила, що минулого тижня Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв піддав сумну необхідність політичної інтеграції в рамках ЄАС, до якого, окрім Росії і Казахстану, входить також Білорусь.
"Казахстан не виступає проти самої інтеграції, але проти перетворення економічних проектів на платформу політичної інтеграції з Росією як лідера і представника інтересів країн-членів", - написала аналітик.
Вона зазначила, що таку позицію підтримує не тільки офіційна влада, а й представники опозиції.
О.Ярошевич написала, що Казахстан також відчув негативні наслідки приєднання до ЄАС, серед яких подорожчання багатьох товарів, а також невирішення ряду важливих для країни питань, зокрема, про поставки російської нафти і нафтопродуктів.
Польський аналітик зазначила, що позицію Казахстану підтримує Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який також виступає проти посилення політичної інтеграції в рамках цього проекту.
"Це означає, що попри прагнення Росії інтеграційні проекти не є на сьогодні противагою Європейському Союзу і немає чітких перспектив того, що вони могли б стати такою противагою в найближчому майбутньому", - резюмувала аналітик.
Як повідомляв УНІАН, сформована в Україні з 2010 року нова українська влада на чолі з Президентом Віктором Януковичем заявляє про намір у майбутньому приєднається до Євросоюзу і ще цього року підписати угоду про асоціацію.
Росія загрожує серйозними наслідками для української економіки в разі підписання цієї угоди, яка також передбачає створення зони вільної торгівлі, пропонуючи вступити натомість до Митного союзу та ЄАС.
Росіяни, зокрема, обіцяють українській владі в разі ухвалення такого рішення поставки газу за значно нижчими цінами, аніж нині змушена платити Україна.