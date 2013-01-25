Кожара розповів, як можна поєднати євроінтеграцію та Митний союз

Україна, не відмовляючись від євроінтеграції, хоче приєднатися до інституційних угод Митного союзу.

Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Леонід Кожара в кулуарах українського ланчу, організованого в Давосі Фондом Пінчука, передає «Українська правда».

"Угода про асоціацію з ЄС має бути підписана на саміті в листопаді. Ми на сьогодні не маємо жодних заяв, що цього не відбудеться", - сказав міністр.

Він нагадав, що посадовці Євросоюзу "робили чіткі заяви про те, що членство України в Митному союзі суперечить вільній торгівлі з ЄС".

"Ми також притримуємося такої думки. Але інституційно Україна може приєднатися до будь-якої організації як спостерігач, як країна, що підтримує статуси в торгово-економічних стосунках", - додав міністр.

"Врешті-решт, ми зможемо говорити про часткове приєднання України до інституційних угод Митного союзу", - додав Л.Кожара.