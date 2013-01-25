На півночі Італії стався землетрус магнітудою 4,8

Землетрус магнітудою 4,8 стався сьогодні вдень на півночі Італії.

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 16.00 за місцевим часом і відчувалися у двох областях - Тоскана та Емілія-Романья, які сильно постраждали у травні минулого року від двох руйнівних землетрусів. Зокрема, коливання земної кори відчули жителі Флоренції, Болоньї та Модени, передає РІА «Новости».

За інформацією Національного інституту геофізики і вулканології, епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 15 км у провінції Лукка в області Гарфаньяна.

Водночас Геологічна служба США (USGS) повідомляє про землетрус магнітудою 5,0. За даними служби, епіцентр розташовувався на глибині всього 4,8 кілометра у муніципалітеті Фрассіноро у 60 кілометрах на південь від міста Парми.

Повідомлень про потерпілих і руйнування поки що не надходило.