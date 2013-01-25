ТОП-10 (25 січня)

Держборг України зріс до 64,5 млрд дол.

Мінфін виплатив 120,25 млн дол. купонного доходу за ОВДП за 2012 рік

Кабмін пропонує запровадити поетапний комерційний облік води і тепла з 2014 року

Рада Нацбанку погодила призначення нових заступників голови НБУ

Держстат підрахував, що середня зарплата збільшилася на 9%

«Інтерпайп» може вийти на Лондонську фондову біржу

Королевська пояснила причини затримки виплат при народженні дитини. Обіцяє все владнати

Соколовський: угода з Shell - серйозний аргумент України в переговорах з Росією щодо газу

Профспілка таксистів: економічно виправданий тариф для легального таксі - 5 грн за 1 км

Азаров обіцяє вирішити проблему монополізму на ринку авіаперевезень

***

Держборг України зріс до 64,5 млрд дол.

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за грудень 2012 року зросла на 2,8% - до 64,482 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився у грудні 2012 року на 14,1 млрд грн - до 515,4 млрд грн.

Станом на 31 грудня 2012 року державний зовнішній борг становив 26,1 млрд доларів, державний внутрішній борг - 23,8 млрд доларів, гарантований державою борг - 14,5 млрд доларів.

У гривневому еквіваленті державний внутрішній борг становив 190,3 млрд грн, державний зовнішній борг - 208,8 млрд грн, гарантований державою борг - 116,3 млрд грн.

Таким чином, загальна сума державного боргу за 2012 рік зросла на 8,9%.

Як повідомляв раніше УНІАН, у грудні 2011 року загальна сума державного боргу становила 59,2 млрд доларів, у тому числі зовнішній прямий борг становив 24,5 млрд доларів, внутрішній прямий борг - 20,2 млрд доларів, гарантійні зобов'язання - 14,5 млрд доларів.

У грудні 2012 року державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» («Фінінпро») завершило розміщення п'ятирічних номінованих у доларах США євробондів на 550 млн дол. Організатором позики виступив банк Morgan Stanley.

***

Мінфін виплатив 120,25 млн дол. купонного доходу за ОВДП за 2012 рік

Міністерство фінансів України виплатило 120,25 млн дол. купонного доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) за 2012 рік, повідомляє міністерство на офіційному сайті.

Як зазначається у повідомленні, у 2012 році Україна випустила ОВДП на суму 2,6 млрд дол. США з погашенням у 2017 році. Запозичення ресурсів проводилося за ставкою 9,25% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 22 січня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 193,61 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 111,23 млрд грн, у власності банків - 66,86 млрд грн, нерезидентів - 5,72 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

***

Кабмін пропонує запровадити поетапний комерційний облік води і тепла з 2014 року

Кабінет Міністрів пропонує запровадити поетапний комерційний облік централізованого водопостачання та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в законопроекті № 2052 «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового комерційного обліку та удосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг», внесеному до парламенту 21 січня ц.р.

Згідно з документом, пропонується запровадити обов'язковий комерційний облік централізованого водопостачання та постачання гарячої води для населення з 1 січня 2018 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 січня 2014 року.

До того ж планується, що поставка теплової енергії здійснюється за умови обов'язкового комерційного обліку для населення - з 1 жовтня 2017 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 жовтня 2014 року.

Згідно з документом, комерційний облік - визначення за показаннями вузлів обліку обсягу споживання або реалізації комунальних послуг, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами та виробниками житлово-комунальних послуг.

Комерційний облік води пропонується здійснювати за індивідуальними вузлами обліку; домовими (груповими) вузлами обліку за рішенням власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, житлових будинків садибного типу.

Комерційний облік тепла пропонується проводити за показниками будинкових (групових) вузлів обліку в багатоквартирних та інших будівлях, в яких налічується два і понад споживачів; індивідуальних вузлів обліку в житлових та нежитлових приміщеннях за рішенням їх власників.

Законопроектом також пропонується виключити із законодавства терміни «виконавець житлово-комунальних послуг» та «балансоутримувач».

Як вказується в пояснювальній записці до документа, на 1 січня 2012 43,7% багатоквартирних житлових будинків обладнані лічильниками холодного водопостачання, 15,9% - гарячого водопостачання, 38,3% - теплової енергії та регуляторами температури.

За оцінками ініціатора законопроекту, загалом для впровадження комерційного обліку необхідно встановити 248 тис. приладів обліку холодної та гарячої води і 111 тис. приладів обліку теплової енергії.

Середня розрахункова вартість установки вузла обліку холодної води становить 12 тис. грн; теплової енергії та регулятора температури - 70 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонувало поетапно запровадити комерційний облік теплової енергії і води для всіх категорій споживачів.

***

Рада Нацбанку погодила призначення нових заступників голови НБУ

Рада Національного банку України погодила призначення Олексія Ткаченка і Миколи Удовиченка заступниками голови НБУ Ігоря Соркіна, повідомили УНІАН у прес-службі НБУ.

Згідно з повідомленням, рада Нацбанку 24 січня в робочому порядку вирішила погодити призначення О.Ткаченка і М.Удовиченка заступниками голови НБУ із введенням їх до діючого складу правління. Отже, після кадрових рішень у голови Нацбанку є один перший заступник і чотири заступники.

Відповідно до закону про Національний банк України, призначення заступників голови НБУ і їх кількісний склад затверджується головою Нацбанку за узгодженням з Радою НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України планувала на позачерговому засіданні 24 січня призначити двох нових заступників голови НБУ - Олексія Ткаченка і Миколу Удовиченка. До моменту призначення О.Ткаченко займав пост директора Генерального департаменту банківського нагляду НБУ, М.Удовиченко очолював державний «Укрексімбанк».

Нагадаємо, 11 січня Верховна Рада України підтримала пропозицію Президента Віктора Януковича і призначила на посаду голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Виступаючи під час представлення у Верховній Раді, І.Соркін назвав зміцнення гривні основним завданням Нацбанку у 2013 році. Також серед пріоритетних завдань НБУ І.Соркін назвав зниження процентних ставок за кредитами, збільшення рефінансування банків і приведення банківського контролю у відповідність до вимог Євросоюзу.

***

Держстат підрахував, що середня зарплата збільшилася на 9%

Середня зарплата штатного працівника в Україні в грудні 2012 року збільшилася на 279 грн (9%) і на 1 січня 2013 року становила 3 377 грн. Про це сказано в офіційному повідомленні Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, в регіональному розрізі найбільша зарплата в грудні зафіксована в Києві – 5 368 грн., Донецькій області – 3 811 грн, в Севастополі – 3 655 грн, в Київській області – 3 528 грн, Дніпропетровській області – 3 385 грн. Найменша зарплата зафіксована в Тернопільській області – 2 466 грн.

У повідомленні також сказано, що середня зарплата в промисловості у грудні 2012 року становила 3 818 грн, що на 7% більше, ніж у листопаді 2012 року.

При цьому найвищі зарплати в грудні по галузях народного господарства зафіксовано, як і в листопаді, в авіаційному транспорті – в середньому 9 864 грн., найнижчу – в рибному господарстві – 1 769 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в листопаді 2012 року становила 3 098 грн. Водночас заборгованість із заробітних плат скоротилася в грудні на 5,9% і на 1 січня становила 893,702 млн. грн.

Мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня 2013 року, становить 1 147 грн.

За даними Держстату, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у грудні 2012 р. збільшилася порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% проти загальної кількості працездатного населення.

***

«Інтерпайп» може вийти на Лондонську фондову біржу

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп», підконтрольна EastOne Group, власником якої є Віктор Пінчук, має намір вийти на Лондонську фондову біржу з першим публічним розміщенням акцій компанії. Про це В.Пінчук повідомив в ефірі Bloomberg Television.

"Ми планували вийти з IPO ще в 2008 році, але після цілої низки консультацій вирішили відкласти вихід. Тепер у нас знову є плани. Думаю, в наступному році, якщо будемо готові, вийдемо з IPO", - сказав В.Пінчук.

Говорячи про те, на якій біржі може відбутися розміщення акцій, В.Пінчук нагадав, що спочатку в планах значився Лондон і тому, найімовірніше, Лондону віддадуть перевагу і тепер. «Найімовірніше, це буде Лондон», - сказав В.Пінчук.

Він також зазначив, що основна ідея публічного розміщення паперів - зробити компанію публічною і привабливою для інвесторів. Водночас залучені кошти підуть на модернізацію сталеливарних потужностей, що дозволить компанії збільшити обсяг виробництва, знизити виробничі витрати і вийти на нові ринки, в тому числі ринки сировини.

Водночас В.Пінчук відмовився відповісти на питання про те, яку суму компанія розраховує залучити в разі виходу на IPO, але дав зрозуміти, що керівництву компанії був би цікавий обсяг залученого фінансування в 0,5 млрд доларів. «Скажімо так: плюс півмільярда», - зазначив В.Пінчук.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється до понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

***

Королевська пояснила причини затримки виплат при народженні дитини. Обіцяє все владнати

Міністр соціальної політики Наталія Королевська пояснює технічними причинами затримки з виплатами при народженні дитини і обіцяє найближчим часом це владнати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

“Зареєстровано нове положення. Якщо раніше довідки про склад родини видавали ЖЕКи, то зараз ці довідки, згідно з новим положенням Міністерства внутрішніх справ, видає міграційна служба. Міграційна служба ще не налагодила цей інструмент видачі довідок. Ми вже провели вчора нараду за участю першого віце-прем’єра”, - сказала Н.Королевська.

Вона зазначила, що перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов дав завдання сьогодні вирішити це питання. За словами Н.Королевської, сьогодні вранці вона провела зустріч в Міністерстві внутрішніх справ щодо цього.

“Ми підготували звернення до кожної облдержадміністрації, щоб вони повністю тримали порядок як і раніше, щоб розв’язати це питання. А протягом одного чи двох місяців ми вже врегулюємо процедуру, щоб не було тієї перешкоди, яка штучно створена, тому що чиновники не розібрались, навіщо ця довідка”, - наголосила міністр.

Вона висловила сподівання, що до кінця сьогоднішнього дня, максимум до понеділка, 28 січня, це питання вирішать, і усі довідки сім’ям, які мають отримати виплати, видадуть.

Н.Королевська наголосила, що її міністерство має кілька варіантів виходу з цієї ситуації. Зокрема, відомство звернулось до соціальних представників, щоб вони, відвідуючи сім’ї, могли складати довідку від міністерства. Наступним кроком є лист міністерства до облдержадміністрації та Міністерства внутрішніх справ, щоб порядок надання цих довідок (ЖЕКами) не був змінений протягом одного-двох місяців

Н.Королевська також наголосила, що усі гроші на виплату сім’ям за народження дитини перераховані.

***

Соколовський: угода з Shell - серйозний аргумент України в переговорах з Росією щодо газу

Богдан СоколовськийУкраїна, підписавши угоду про розподіл продукції з компанією Shell, може одержати серйозний аргумент в газових переговорах з Росією, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Сам факт підписання угоди з компанією Shell вчора в будь-якому разі відіграє позитивну роль для енергетичної незалежності України - в разі успішної реалізації проекту», - зазначив експерт.

Він наголосив, що навіть не факт видобування, а лише доведення такої можливості стане серйозним аргументом у переговорах з Росією.

«Видобувати сланцевый газ чи не видобувати, враховуючи екологічні загрози і, загалом, прозорість експертизи - це справа подальших років. Але доведення можливості промислового видобування буде серйозним аргументом «за» в переговорах з Росією про новий контракт щодо закупівлі газу після 2019 року. Саме за цей час, до 2019 року, компанії Shell треба встигнути зробити все необхідне, щоб довести до промислового видобування сланцевый газ. Враховуючи зарубіжний досвід, на все це потрібно 5-7 років. Отже, зволікати часу немає!», - зазначив Б.Соколовський

Водночас експерт вважає, що фактом підписання угоди Україна вкотре підтвердила, що ще не повністю відійшла від радянського принципу адміністрування.

«Адже на підписання угоди з бізнес-структурою Shell з нашого боку був уповноважений міністр, який вважається політичним державним діячем, а не бізнесменом. У цивілізованій країні з бізнес-структурою, навіть такою солідною, як Shell, угоду підписували б представники бізнес-структур. Але в наших умовах це цілком виправдано. Адже всі бізнес-структури повністю підпорядковані державним правилам, які часто зводяться до елементарного адміністрування з боку чиновників І такі серйозні західні компанії вважають за краще мати справу з першоджерелом, а не з маріонетками», - зазначив Б.Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.

З українського боку угоду підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 року схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзовська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу щодо укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзовської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.

***

Профспілка таксистів: економічно виправданий тариф для легального таксі - 5 грн за 1 км

Економічно виправданим тарифом для легального таксі, який дозволяє підтримувати рентабельність, на сьогодні є 5 грн за 1 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у п'ятницю повідомив голова Профспілки таксистів України Василь Попик.

Він також зазначив, що зараз «є служби таксі, які заявляють про тариф 2,2 грн і навіть 1,8 грн», однак самі такі замовлення не виконують, а перенаправляють їх на інші диспетчерські служби.

Водночас засновник таксомоторної компанії «Мотор» Сергій Коломацький зазначив, що «київський таксист в середньому виконує 5-9 замовлень на день, і за нинішньої вартості ліцензії, яка становить одну мінімальну зарплату, з кожної поїздки потрібно відкладати 1,5 грн для виконання усіх обов'язкових платежів».

«Це ціна для самозайнятого таксиста, сюди не входять витрати на ведення бізнесу», - сказав він.

С.Коломацький також зазначив, що «на сьогодні економічно виправданою для роботи таксі є організаційна форма приватного підприємця, а організація таксомоторного підприємства, яка зобов'язує використовувати фіскальні таксометри, робить роботу таксі невигідною».

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня 2013 року набули чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо держрегулювання і управління у сфері транспорту та дорожнього господарства, які дають повноваження Укртрансінспекції перевіряти ліцензії і карати нелегальних таксистів.

***

Азаров обіцяє вирішити проблему монополізму на ринку авіаперевезень

Кабінет Міністрів працює над Програмою розвитку авіаперевезень в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook, відповідаючи на зауваження про те, що уряд не йде назустріч Low Cost авіакомпаніям.

"Чому Ви думаєте, що уряд не йде назустріч, зараз якраз уряд працює над Програмою розвитку авіаперевезень. Те, що сталося у нас, абсолютно ненормально для такої великої країни, як Україна. На ринку авіаперевезень не повинно бути монополізму. І в уряді створено робочу групу під керівництвом віце-прем'єр-міністра Вілкула, яка повинна підготувати пропозиції щодо розв’язання цієї проблеми", - сказав М.Азаров.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН