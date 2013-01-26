У справі Щербаня є свідчення ряду "живих" свідків, заявляють у Генпрокуратурі

У справі про замовлення вбивства депутата Євгена Щербаня є свідчення ряду свідків, заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Андрій Курись в ефірі програми "Шустер Live".

"Я не розголошу таємницю слідства, якщо скажу, що свідчення свідків є. І навіть не одного. Живих свідків", - зазначив він, повідомляє «Українська правда».

"В тих доказах, які ми зібрали, в першу чергу зацікавлена і сама Тимошенко, і захист Тимошенко, щоб ці докази в якнайшвидшому часі потрапили в суд", - заявив представник Генпрократури.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язненння, інших - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

Екс-прем’єр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник цих вбивств.

У серпні 2011 року перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти П.Лазаренка.

18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко та П.Лазаренко. За словами В.Пшонки, слідча група вручила Ю.Тимошенко офіційну підозру про причетність до організації вбивства Є.Щербаня.