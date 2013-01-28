ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «ЄС не підпише угоду з Україною, доки владі важливі особисті інтереси - експерт» пише: британський політолог Джеймс Шерр розповів, що ЄС не піде на поступки Україні і не підпише угоду, оскільки це зашкодить країні...

http://delo.ua/ukraine/es-ne-podpishet-soglashenie-s-ukrainoj-poka-vlasti-vazhny-lichnye-i-195750/

* * *

Також «Дело» у публікації «АвтоВАЗ випустив перші електромобілі ElLada» пише: «АвтоВАЗ» відправив до Ставропольського краю перші п'ять електромобілів ElLada, які збираються на платформі LADA Kalina...

http://delo.ua/auto/avtovaz-vypustil-pervye-elektromobili-ellada-195746/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україні виписали штраф», у якому пише: між Росією і Україною розгорається новий газовий конфлікт. «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» 7 млрд дол. за недобір близько 16 млрд кубометрів газу в 2012 році. Київ запевняє, що договірні обгрунтування для зниження обсягів закупівель існують. Претензії можуть бути пов'язані з активізацією переговорів з управління українською ГТС, а також дій України у нафтогазовій сфері...

http://www.kommersant.ua/doc/2114631

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Союзні відносини», у якому пише: на українській ланч-конференції,що відбулася в п'ятницю у Давосі, чиновники і підприємці обговорили перспективи геополітичного вибору України. Більшість із них висловили впевненість у необхідності тіснішої співпраці з Митним союзом. Бізнес втомився від невизначеності й очікує від уряду швидкого вирішення зовнішньополітичних проблем і давно заявлених реформ у ключових галузях економіки...

http://www.kommersant.ua/doc/2114693

* * *

«Сегодня» у публікації «На що чекати на українському ринку праці у 2013 році» пише: експерти обіцяють успіх торгівцям в соцмережах і мінімум скорочень...

http://www.segodnya.ua/life/work/V-Ukraine-nemnogo-vyrastut-zarplaty.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Кияни почали війну проти комунальників» пише: схоже, що найближчим часом суди будуть завалені заявами від киян, які переламали собі руки і ноги під час ожеледиці. Юристи кажуть, що охочих судитися з кожним роком стає дедалі більше, а виграти справи стає щораз легше...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievlyane-nachali-voynu-protiv-kommunalshchikov.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» у матеріалі «Баланс тижня: Україна не буде платити за недобір газу, сланцеві перспективи стали виразнішими, новий кредит МВФ під питанням» пише: Минулий тиждень відзначився наповненістю подій - газові показники, подробиці про переговори з МВФ, "сланцеві" угоди у Давосі. До речі, останні укотре підтвердили, що Україна ще не повністю відійшла від радянського принципу адміністрування...

http://economics.unian.net/rus/detail/154970

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Герман Греф звинуватив Казахстан у порушенні конкуренції» пише: голова Ощадбанку РФ поскаржився на підготовлювані порушення рівного доступу на ринок для банків в Казахстані...

http://izvestia.ru/news/543763

* * *

«Ведомости» у публікації «Газпром» вперше виписав «Нафтогазу України» штраф» пишуть: «Нафтогаз» заявляє, що виконав усі фінансові зобов'язання перед «Газпромом»...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8438641/kompromiss_za_7_mlrd

(УНІАН)