Росіяни скоро дізнаються, чи буде повернуто зимовий час

Росіяни скоро дізнаються, чи повернуть у країні зимовий час, заявив президент Олімпійського комітету Росії (ОКР), перший заступник голови Держдуми Олександр Жуков, повідомляє РІА «Новости».

Питання про повернення в РФ зимового часу жваво цікавить спортивних уболівальників по всьому світу, оскільки через скасування в 2011 році переходу на зимовий час Росія віддалилася від країн Європи та Америки на 1:00. Це може скоротити глядацький інтерес до змагань Олімпіади-2014 у Сочі.

"Скоро всі дізнаємося, з Думи є запит - уряд думає. З точки зору трансляції - важкувато, футбольні вболівальники знають, все в ніч іде", - сказав Жуков журналістам.

Він підтвердив, що відповідного запиту з Міжнародного олімпійського комітету (МОК) "не було".