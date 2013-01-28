Анонс на 29 січня

* Відбудеться Загальна Зустріч Європейської Бізнес Асоціації на тему: "Торговельні відносини України - переваги партнерства". Серед учасників зустрічі очікуються: Леонід Кожара, міністр закордонних справ України; Валерій П'ятницький, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України; Ян Томбінські, Голова Представництва ЄС в Україні; Трой Лулашнік, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні; Джон Фредріксен Елведаль, посол Королівства Норвегії в Україні; Крістіан Шьоненбергер, посол Швейцарії в Україні.

* Прес-конференція: «Підсумки українського IT-ринку в 2012 році - тенденції та продажі. Прогноз на 2013 рік». Організатори: група компаній «DiaWest-Комп'ютерний світ». Розглянуть тенденції та тренди на ІТ-ринку 2012 року, лідерів продажів за сегментами товарів, зроблені прогнози розвитку ІТ-ринку в 2013 році. Учасники: А.Балюк, голова правління групи компаній «DiaWest-Комп'ютерний світ» і Р.Філатов, директор з розвитку групи компаній «DiaWest-Комп'ютерний світ».

* Круглий стіл на тему: «Перспективи будівельного ринку в 2013 році». Організатор - портал 3Doma.ua. Модератор - головний редактор порталу 3Doma.ua Ірина Кущенко. У роботі візьме участь голова правління ДІУ Валентин Рибачук. Питання: Перспективи розвитку державних житлових програм; Чи варто очікувати відродження іпотеки? Підсумки 2012 року на ринку будівництва; Будівництво-2013: нова криза чи розвиток?

* Прес-конференція: «Легалізація травматичної зброї в Україні: за і проти». Учасники: Сергій Шабовта, президент Української федерації працівників недержавних служб безпеки, Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у засіданні Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

* Відбудеться прес-конференція під час публічної дискусії: «Стратегія розвитку конкурентної політики в Україні та огляд міжнародного досвіду». Серед основних доповідачів: перший Президент України Леонід Кравчук, голова Антимонопольного комітету України В.Цушко; міністр фінансів України Ю.Колобов, перший заступник голови АМКУ, державний уповноважений Р.Кузьмін, голова, Комітет з питань конкуренції, ОЕСР Ф.Дженні, перший заступник Генерального секретаря, UNCTAD П.Драганов, керівник підрозділу з питань конкурентного законодавства та політики, UNCTAD Х.Какайя та ін.

* Відбудеться засідання Комісії УСПП з розвитку енергетики та енергозбереження. Під час засідання обговорять питання реформування ринку електроенергії України. Доповідач - директор Центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков.

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