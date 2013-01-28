ТОП-10 (28 січня)

«Газпром» не коментує повідомлення про вимогу заплатити за недобір газу

«Богдан» готовий продати частину своїх акцій для залучення стратегічного інвестора

Державні телерадіокомпанії скоротять співробітників через нестачу фінансів

Темпи зростання середньої зарплати за рік впали у півтора рази

Путін виставив рахунок за газ, щоб отримати контроль над ГТС - російський експерт

Росія не припинить постачання газу в Україну, інакше посвариться з усією Європою - Соколовський

Україна зацікавлена в поставках газу з Європи - Азаров

«Нафтогаз» зможе подати зустрічний позов, якщо «Газпром» звернеться до арбітражу - експерт

Комісар ЄС обговорить з міністром закордонних справ України весь спектр енергетичних питань

Інфляція в Росії майже у 3 рази перевищила середньоєвропейську

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«Газпром» не коментує повідомлення про вимогу заплатити за недобір газу

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» не коментує повідомлення про вимогу, щоб Україна сплатила 7 млрд дол. за недобір газу в 2013 році.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов у відповідь на прохання підтвердити або спростувати повідомлення про направлення на адресу «Нафтогазу України» відповідних претензій.

«Ми це не коментуємо», - сказав С.Купріянов.

Водночас він не став також відповідати на запитання, за який конкретно обсяг російського газу, на думку «Газпрому», Україна повинна заплатити таку суму, а також чи буде «Газпром» подавати позов до судових інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, і зазначає, що це можна перевірити ще на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що у травні 2012 року було зроблено кілька заяв з цього приводу.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік в 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити за щонайменше 41,6 млрд куб. м газу.

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«Богдан» готовий продати частину своїх акцій для залучення стратегічного інвестора

Один з найбільших автовиробників України, корпорація «Богдан» хотіла б залучити як стратегічного інвестора одного зі світових виробників автомобілів, продавши частину своїх акцій, сказав в інтерв'ю УНІАН президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук.

«Ми ведемо переговори з цілою низкою компаній про залучення стратегічного інвестора. Ми готові поділитися часткою в акціонерному капіталі. Наші моделі автомобілів вже застаріли, і нам треба їх міняти. Весь цей час з початку кризи ми дотували завод, і у нас не було грошей на розвиток. Зараз ми ведемо пошук нових моделей, які будуть відповідати існуючому конкурентному середовищу», - сказав О.Свинарчук.

Водночас президент корпорації «Богдан» не назвав компаній, з якими ведуться переговори.

За його словами, значними стримуючими факторами у пошуку стратегічного інвестора є як відсутність ефективної програми підтримки національних виробників з боку української влади, так і закритість європейського і російського ринків для автомобілів, які випускаються на території України.

«Україна досі не може оговтатися і вийти з низки економічних криз.

Минулий рік підтвердив, що негативні тенденції, що почалися в 2008 році, лише прискорюються. Ми, відкривши при вступі до Світової організації торгівлі свій ринок, отримали результат: у нас скорочуються ринок і робочі місця, падає купівельна спроможність, зупиняється виробництво», - зазначив О.Свинарчук.

У важкому для українських автовиробників 2012 році падіння виробництва легкових автомобілів корпорацією «Богдан» становило 40,5% - до 12 034 одиниць.

Водночас загальне виробництво «легковиків» в Україні, за даними Держстату, в минулому році, в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. Найгірший результат за останнє десятиліття українські автовиробники показали лише в сумно пам'ятному за глибиною кризи 2009 році, коли темпи падіння становили 84% - до 65,7 тис. нових автомобілів.

О.Свинарчук вважає, що якщо влада України найближчим часом не вживе реальних кроків щодо захисту внутрішнього авторинку, то у 2013 році український ринок нових автомобілів може впасти на 18% до рівня вкрай несприятливого 2012 року, коли обсяг продажів нових автомобілів становив 220 тис. одиниць.

Водночас президент «Богдана» не озвучив планів виробництва легкових автомобілів на 2013 рік.

У грудні 2012 року корпорація фактично припинила до поліпшення ситуації випуск легкових автомобілів.

На відміну від легкових автомобілів, у сегменті вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів ситуація для автокорпорації «Богдан» сприятливіша. У 2012 році виробництво комерційних автомобілів виросло щодо 2011 року на 34,8% - до 876 одиниць, а автобусів і тролейбусів - у 2,7 раза, до 539 одиниць.

У цьому зв'язку О.Свинарчук прогнозує збільшення в 2013 році виробництва автобусів і тролейбусів до 1453 одиниць. Зокрема, корпорація планує експортувати до Росії 660 автобусів серії А20, а в разі вирішення питання про утилізаційний збір до РФ обсяг експорту планується збільшити до 1100 автобусів.

У поточному році «Богдан», за словами його президента, планує вийти зі своїми автобусами на ринок Східної Європи, Казахстану і, можливо, країн Африки.

Виробництво комерційних автомобілів на поточний рік заплановано на рівні 305 од.

Довідка УНІАН. Створену в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів у сфері виробництва різних типів транспорту корпорацію «Богдан» на першому етапі контролював бізнесмен і екс-міністр закордонних справ та економічного розвитку Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» .

Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Повний текст інтерв'ю з президентом автокорпорації "Богдан" Олегом Свинарчуком читайте на сайті УНІАН в матеріалі: «Автокорпорація «Богдан» шукає стратегічного інвестора і просить владу захистити авторинок України».

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Державні телерадіокомпанії скоротять співробітників через нестачу фінансів

Держкомітет телебачення і радіомовлення планує у 2013 році скоротити до 18% співробітників державних телерадіокомпаній.

Про це пише газета «Коммерсант».

Видання має у своєму розпорядженні план Держкомтелерадіо з оптимізації діяльності державних телерадіокомпаній (ДТРК) на 2013 рік. Документ передбачає скорочення штату ДТРК, зменшення обсягів виробництва і трансляції програм, а також оптимізацію каналів мовлення. Зокрема, до 1 травня штат Національної телекомпанії України (НТКУ) і Національної радіокомпанії України (НРКУ) повинен бути скорочений як мінімум на 15%. Персонал обласних ДТРК чисельністю більш як 300 осіб має зменшитися на 18%, від 200 до 300 осіб - на 10%. Крім того, до 1 березня ДТРК зобов'язані представити в комітет пропозиції щодо скороченню виробництва і трансляції програм.

Зараз в Україні працюють 28 обласних і регіональних державних телерадіокомпаній, а також НТКУ, НРКУ, Державна телерадіокомпанія "Культура" і Державна телерадіокомпанія "Всесвітня служба "УТР"".

У Держкомтелерадіо пояснили, що причиною оптимізації є гостра нестача коштів у бюджеті на цей рік. "На трансляцію програм державного мовлення передбачено 64,8 млн. грн. Це в 4,2 раза менше за нашу мінімальну потребу. Крім того, з минулого року залишилося 25,2 млн. грн кредиторської заборгованості перед операторами телекомунікацій. Виділених цього року грошей вистачить на три місяці мовлення. Якщо фінансування не збільшать, скоротяться зони мовлення, і ми будемо змушені відключати наші передавачі", - заявило "Коммерсанту" джерело в комітеті. За його словами, вже з 1 квітня можуть бути відключені передавачі, зокрема, радіо "Промінь", першого каналу українського радіо, "Першого національного".

Для збільшення фінансування в Держкомтелерадіо мають намір звернутися до Президента і прем'єр-міністра. "Керівництво країни знає про цю проблему. На етапі формування бюджету Президент доручив уряду врахувати кошти, необхідні для роботи державних ТРК, але уряд не виконав це доручення. Мабуть, гроші направили на щось важливіше", - додало джерело.

У НТКУ підтвердили наявність проблем. "У 2012 році були урізані витрати на технічне оснащення і модернізацію устаткування, ми не змогли придбати багато з того, що планували, - нарікає технічний директор НТКУ Валерій Вергелесов. - Чутки про скорочення ходять давно, але офіційно нам нічого не оголошували. Затримок зарплати теж поки що не було".

Генеральний директор НТКУ Єгор Бенкендорф попросив Держкомтелерадіо не поспішати з оптимізацією: "Це питання, яке вимагає дуже акуратного підходу. Адже за цифрами стоять люди. Зараз в штаті компанії працює близько 1,5 тис. співробітників". За його словами, зменшення в ефірі частки ДТРК може привести до їх повного витіснення комерційними каналами: "Йдеться про скорочення коштів на поширення сигналу. В результаті існує загроза того, що канали не зможуть вести мовлення цілодобово, і їхній час в ефірі займатимуть приватні компанії".

Водночас у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації вважають, що державні ТРК не повинні далі працювати в існуючому форматі - їм слід поступово переходити у формат громадського телебачення. "Сьогодні "Перший національний" має мале відношення до Української держави. Вранці там транслюються радянські програми 30-річної давності. Ми не можемо їм дати ще сотню мільйонів, щоб вони й далі це показували. Державні ТРК повинні бути громадськими - показувати дитячі, спортивні, культурно-освітні програми, порушувати соціальні питання", - заявив "Коммерсанту" голова комітету Микола Томенко ("Батьківщина").

У парламентському Комітеті з питань національної безпеки і оборони вказують на небезпеку недофінансування ДТРК. "Це питання інформаційної безпеки країни, позиціонування на інформаційній арені. Державні ЗМІ підтримують ідеологію нашої країни, в основі якої лежать її ідентифікація і дотримання національних інтересів. Повністю відмовитися від державних ЗМІ не можна", - заявив перший заступник голови комітету Анатолій Кінах (Партія регіонів).

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Темпи зростання середньої зарплати за рік впали у півтора рази

Офіційні зарплати українців у минулому році зростали у півтора рази повільніше, ніж роком раніше, повідомили у Держстаті.

Лише завдяки дефляції підвищення реальних доходів залишилося на рівні 11%. Експерти не очікують у 2013 році прискорення темпів зростання оплати праці - в кращому випадку компанії закладають 10-відсоткове збільшення зарплат. Водночас навіть держава створює схеми економії на оплаті праці, пише Комерсант.

Офіційна заробітна плата українців в середньому по країні у грудні виросла на 9%, до 3377 грн, що менше, ніж у попередні роки, повідомили у Держстаті. Передноворічне підвищення зарплат в грудні 2011 року становило 12%, а в 2010 році - 11,7%. Найістотнішу надбавку до зарплати отримали чиновники - зарплати в секторі держуправління зросли на 17,6% (до 4390 грн). Високі темпи зростання доходів відзначені і в інших секторах, пов'язаних з держбюджетом: охорона здоров'я (+16,1%, до 2594 грн) і освіта (+10,3%, до 2767 грн). Таке підвищення окладів лише почасти можна пояснити переглядом розміру мінімальної зарплати із 1 грудня на 1,43%, до 1134 грн. Оплата праці в промисловості зросла на 6,6%: найбільше зростання спостерігалося в енергетичній сфері (+17,5%), а металургам і зовсім знизили оклади на 0,8%. Падіння окладів в авіації (-2,8%) могли викликати проблеми, що виникли у компанії "АероСвіт".

За рік зарплати зросли на 10,6%, що набагато менше, ніж у 2011 році, - 16,2%. Утім, у зв'язку з тим, що минулий рік завершився споживчою дефляцією, реальні доходи українців другий рік поспіль ростуть на 11%. Експерти ринку в цілому погоджуються з цими даними. "Наші дослідження показують, що рівень оплати праці в Україні в минулому році збільшився на 8-10%. Водночас у промисловості не було великих підвищень, а різке зростання оплати праці ми спостерігаємо лише в окремих секторах, наприклад у IT", - говорить керівник департаменту рекрутмента кадрового холдингу АНКОР Ірина Прудникова. За її даними, високі темпи зростання оплати праці спостерігалися у фахівців із закупівель і продажів і кваліфікованих працівників високотехнологічних компаній.

Держава також стала менш щедрою. Мінімальна зарплата в поточному році збільшиться на 7,4%. Однак якщо в минулому році оклади і, відповідно, тарифну сітку переглядали п'ять разів на рік, то в поточному році це станеться лише двічі: у січні (+1,15%) і грудні (+6,19%). Завдяки цій схемі в середньому по року мінімальні заробітки зростуть всього на 1,67%.

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Путін виставив рахунок за газ, щоб отримати контроль над ГТС - російський експерт

Москва. Президент Росії Володимир Путін розпорядився виставити Україні рахунок на 7 млрд. доларів за недобір газу в 2012 році з метою посилити тиск на Україну і як результат - отримати контроль над українською газотранспортною системою.

Про це УНІАН заявив голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин Симонов.

«В.Путін особисто стомлений цим багаторічним діалогом щодо труби, мовляв, уже все українцям роз'яснили, всі аргументи виклали, вже довелося «Південний потік» форсувати, а Україна все одно не здає трубу. Після цього було ухвалено рішення – остаточно припирати до стіни», - сказав К.Симонов.

«Зрозуміло, що це рішення було узгоджено з В.Путіним. Тут у мене немає ніяких сумнівів. Офіційно Кремль говоритиме, що це комерційна суперечка і він тут не причому, але всі розуміють, що на такому рівні це далеко не лише комерційне питання», - додав він.

При цьому він підкреслив, що керівництво Росії ніколи не приховувало, що хоче отримати контроль над ГТС України.

За словами експерта, частково цей позов викликаний тим, що в 2012 році риторика керівництва України змінилася й стала набагато агресивнішою. К.Симонов вважає, що якщо раніше керівництво України просило ввійти в становище й говорило, що немає коштів на оплату за недобір газу, то зараз робляться заяви про те, що «Нафтогаз» і не повинен щось платити.

К.Симонов вважає, що зараз сторонам дуже важливо не допустити перебоїв із транзитом, що буде «катастрофою» для Росії. На думку експерта, зараз правильніше керівникам країн «без усіляких перекриттів і політичних погроз» звернутися до суду й там вирішити цю конфліктну ситуацію.

К.Симонов вважає, що юридичні підстави для цього позову є й зараз треба розібратися, чи подавав «Нафтогаз» за півроку заявку про подальше зниження закупівель.

«Україна за контрактом повинна купувати не менше 80% від 52 млрд кубометрів. Якщо ще знижувати закупівлю на 20%, то про це треба заявляти за півроку. Тому найголовніше питання, чи відправив «Нафтогаз» офіційний запит про подальше зниження до 1 червня 2012 року», - зазначив експерт.

За його словами, якщо таке побажання було «Газпрому» передано, то «Нафтогаз» зможе це легко довести.

К.Симонов зазначив, що якщо врахувати ці 40%, у такому разі виходить, що Україна повинна була сплатити 33,28 млрд кубометрів, що не набагато більше того обсягу, який був реально куплений – 32,9 млрд куб. м.

Водночас, експерт зазначив, що цей обсяг купував не лише «Нафтогаз України», а й компанія Дмитра Фірташа.

«Виникає питання, як рахувати ці закупівлі обсягом 8 млрд куб. м, адже вони проведені не за контрактом, і виходить, що цей обсяг у контракт від 19 січня 2009 року не потрапляє», - сказав він.

Експерт зазначив, що якби «Нафтогаз» за півроку поінформував «Газпром» про зниження закупівель на 40% і не було контракту Д.Фірташа, то не було б підстав для позову.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році й зазначає, що це можна перевірити на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено декілька заяв із цього приводу.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Нагадаємо також, що з квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесмену Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), решту обсягу палива імпортує "Нафтогаз".

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Росія не припинить постачання газу в Україну, інакше посвариться з усією Європою - Соколовський

Росія не припинить постачання газу в Україну, інакше зіпсує відносини з Європою, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Газпром не є самостійною організацією, хоч як би він не намагався це продемонструвати. Загальновідомо, що він всього лише інструмент в руках Кремля і старанно виконує волю його господаря. Тому потенційно нерозумне політичне рішення - не постачати газ Україні, щодо якого поширюються «страшилки», може бути у відчаї продиктовано Кремлем. Але це був би неоціненний подарунок і Україні, і всій Європі загалом», - заявив експерт.

Він наголосив, що Росія не може постачати газ європейським країнам, не поставляючи його Україні.

«У цьому і полягає унікальність нашої ГТС, що технічно неможливо розділити її функції з транзиту з внутрішніми поставками. Свого часу Росії пропонували побудувати новий виключно транзитний газопровід через Україну, який в 3-5 разів був би дешевше Південного потоку. Але тоді РФ визначилася по-своєму - на користь дорогого і абсурдного Південного потоку. А тепер сама може потрапити у свій же газовий капкан», - заявив Б.Соколовський.

Також він наголосив, що ніякі «скоростиглі» політичні рішення про непостачання газу до України не передбачені чинним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» про закупівлю газу в 2009-2019 рр.

«Для цього потрібні причини, зокрема, відсутність оплати з нашого боку і час, реально, - більше місяця. Ні того, ні іншого зараз немає. Щобільше, за місяць - півтора до закінчення опалювального сезону і повних ПСГ», - наголосив Б.Соколовський.

Він переконаний, що при припиненні поставок газу Україна легітимним чином зможе відбирати його з транзитних обсягів.

«Отже, припиняючи постачати газ в Україну, «Газпром» може змусити нашу державу легітимно відбирати газ з обсягів, передбачених європейським країнам за іншим контрактом - на транзит газу. І в цьому дії «Нафтогазу» будуть цілком виправданими, а позиція України в будь-якому цивілізованому суді - досить сильною.

А фінансові втрати «Газпрому» за недопостачання газу в Європу будуть набагато більшими, ніж політична вигода по Україні. Крім того, у разі перебоїв з поставками газу до Європи, імпорт російського газу в європейські країни скоротиться, а це не входить у довгострокові плани Кремля», - вважає Б.Соколовський.

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Україна зацікавлена в поставках газу з Європи - Азаров

Україна зацікавлена в поставках природного газу з Європи, оскільки він дешевший за російський і його можна купувати на кращих умовах.

Як повідомляється на сайті М.Азарова, про це він заявив сьогодні, 28 січня, під час зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, який з літа 2012 року бере участь у модернізації української ГТС.

«Україна зацікавлена в поставках природного газу з Європи, який зараз значно дешевший за російський, - сказав прем'єр. - Ми можемо одержувати газ з Європи на лояльніших умовах, в яких відсутня вимога «бери або плати» і немає штрафних санкцій за недобір газу».

До того ж М.Азаров нагадав, що Україна вже має позитивний досвід закупівлі газу з країн ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

На цей час опрацьовуються нові шляхи поставок газу, зокрема через Угорщину і Словаччину.

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«Нафтогаз» зможе подати зустрічний позов, якщо «Газпром» звернеться до арбітражу - експерт

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зможе подати зустрічний позов у тому разі, якщо російський газовий монополіст звернеться до Стокгольмського арбітражу.

Про це УНІАН повідомив незалежний енергетичний експерт Валентин Землянський.

«Йти до суду «Газпрому» невигідно, тому що він може одержати зустрічний позов», - сказав В.Землянський.

Експерт пояснив, що найголовніше, чим може оперувати Україна - це рішення Віденського арбітражного суду у справі за позовом, який подавав «Газпром» до німецької RWE. У цьому рішенні йдеться про те, що принцип «бери або плати» має поширюватися на весь обсяг газу, який купує країна у «Газпрому», у цьому випадку всі оператори, які працюють на території країни.

Отже, зазначив експерт, претензії з боку «Газпрому» про недобір саме «Нафтогазом» мінімального річного обсягу газу можуть бути вичерпані, оскільки Україна загалом за 2012 рік імпортувала 33 млрд куб. м, виконавши зобов'язання перед російською стороною.

«Згідно з контрактом, Україна зобов'язана взяти і сплатити не менш як 80% від 41,6 млрд куб. м. Виходить 33,3 млрд куб. м, але НАК імпортував 24,9 млрд куб. м. Пан Фірташ добрав ще близько 8 млрд. Відповідно, до України як держави було поставлено 33,3 млрд куб. м», - наголосив експерт.

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Комісар ЄС обговорить з міністром закордонних справ України весь спектр енергетичних питань

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер обговорить з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою весь спектр енергетичних питань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін Холзнер.

“Цього тижня комісар зустрінеться з міністром закордонних справ України для підготовки до саміту 25 лютого. Ми говоритимемо про весь спектр питань, починаючи від членства України в Енергетичному співтоваристві, а також модернізації газотранспортної системи”, - сказала вона.

“І я можу уявити, що в цих дискусіях він також запитає про інформацію щодо експлуатації сланцевого газу”, - додала М.Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, 30-31 січня Л.Кожара відвідає Брюссель. Серед його зустрічей запланована також зустріч з комісаром ЄС з питань енергетики.

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Інфляція в Росії майже у 3 рази перевищила середньоєвропейську

Споживчі ціни в РФ у 2012 році збільшилися майже в 3 рази, більше ніж в середньому по країнах Європейського союзу - на 6,6% проти середньоєвропейського показника 2,3%, повідомляють РІА «Новости» з посиланням на Росстат.

У грудні 2012 року споживчі ціни в Європі виросли на 0,3%, тоді як в Росії вони збільшилися на 0,5%, йдеться у довідці Росстату за індексами цін у Росії та зарубіжних країнах.

"У грудні 2012 року... найбільш помітне збільшення споживчих цін порівняно з попереднім місяцем спостерігалося у Білорусі (на 1,4%), Німеччині (на 0,9%), Бразилії (на 0,8%); за період з початку року - в Білорусі (на 21,8%), Туреччині (на 6,1%), Казахстані (на 6%)", - сказано в документі.

У низці країн, відзначає Росстат, ціни на товари і послуги в грудні знижувалися на 0,1-0,6%: у США, Канаді, деяких країнах ЄС.

За підсумками 2012 року з 38 спостережуваних країн ціни знизилися лише у трьох: в Швейцарії дефляція становила 0,3%, на Україні - 0,2%, в Японії - 0,1%.

Споживчі ціни на продукти без урахування напоїв в ЄС в 2012 році зростали швидше, ніж на інші товари і послуги - на 3,6% в середньому по країнах ЄС. У Росії продуктова інфляція виявилася всього на 0,1 процентного пункта вище загальної - 6,7% в 2012 році.

У грудні ціни на продукти в РФ виросли на 0,9%, в Європі у середньому на 0,6%.

Серед країн ЄС найбільш помітний приріст цін на продукти у грудні порівняно з листопадом 2012 року відзначався у Великобританії, Нідерландах, Чеській республіці, Австрії (1,2-1,6%). За весь 2012 рік найвищою продуктова інфляція була в Угорщині (7,8%), Румунії, Фінляндії і на Мальті (6,6-7,2%).

Дешевшало продовольство серед 27 європейських країн тільки в Греції. У грудні зниження цін становило 0,1%, за 2012 рік - 0,5%.

Драйвером продуктової інфляції в грудні виявилися ціни на овочі. Як у Росії, так і в ЄС вони подорожчали найбільш помітно (відповідно, на 3,2% і 3,7%).

Схожа динаміка зростання цін спостерігалася в Росії та ЄС на олії і жири (0,8% і 0,7% відповідно).

Решта категорії продуктів дорожчали в Росії значно швидше, ніж у середньому по ЄС. Зокрема, молочні вироби та яйця в РФ подорожчали на 1,6% (у ЄС в середньому на 0,3%), фрукти - на 1,3% (на 0,1%) хліб і крупи - на 0,9% ( на 0,1%), риба і морепродукти (на 0,5% і 0,4%).

У цілому за 2012 рік в ЄС поряд з цінами на овочі найбільш помітно зросли також ціни на фрукти і м'ясо. У деяких країнах зростання цін в рази перевищувало середньоєвропейське: в Словенії овочі подорожчали на 23%, фрукти - на 17,5%, в Румунії - 20,8% і 14,7% відповідно. Ціни на м'ясо найбільше зростали в Угорщині (10,1%) та Фінляндії (9,4%).

У Росії також за період з початку 2012 року найбільше збільшилися ціни на овочі - на 13,4% (в середньому по ЄС - на 8,3%), хлібобулочні вироби і крупи - на 8,3% (2,2% у середньому по ЄС), фрукти - на 7,7% (на 6,1%).

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