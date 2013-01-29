ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Законопроект про дефолти за облігаціями зареєстрований в парламенті» пише: в документі подається визначення терміну «дефолт за облігаціями» та встановлюються критерії та правові наслідки його настання...

http://delo.ua/finance/zakonoproekt-o-defoltah-po-obligacijam-zaregistrirovan-v-parlamen-195773/

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Також «Дело» в публікації «Частина компаній сплатили аванс з податку на прибуток на неправильні рахунки» пише: податкова нагадує, що наказом Мінфіну змінено класифікацію доходів бюджету...

http://delo.ua/businessman/chast-kompanij-uplatili-avans-po-nalogu-na-pribyl-na-nepraviln-195801/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У банкірів викрадають машини», в якому пише: процедура купівлі автомобілів у кредит з початку року стала складніше. Банки втратили можливість здійснювати реєстрацію обтяжень рухомого майна в режимі он-лайн. Тепер внесення інформації до держреєстру займає до п'яти днів. Банкіри вже звернулися в Мін'юст із проханням змінити цей механізм, щоб уникнути ризиків шахрайства з боку потенційних позичальників. В іншому разі доведеться платити за цю послугу нотаріусам майже в п'ять разів дорожче - 150 грн замість 34 грн.

http://www.kommersant.ua/doc/2115260

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «АМКУ зриває тарифні плани», в якому пише: підвищенню цін компанією «Київстар» може перешкодити Антимонопольний комітет. У відомстві повідомили про намір почати перевірку, якщо оператор підвищить тарифи в більш ніж 50 пакетах, що він планує зробити в лютому. Юристи вважають, що об'єктивних підстав для збільшення тарифів немає. Однак у компанії повідомляють, що, підвищуючи ціни, вони стимулюють абонентів переходити на нові пакетні плани, а це було узгоджено з АМК...

http://www.kommersant.ua/doc/2115256

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«Сегодня» в публікації «Один нардеп обходиться Україні в 2000 гривень на день» пише: в день народний обранець заробляє 460 грн, 73 грн витрачає на проїзд і 13 грн - на телефон...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Odin-nardep-obhoditsya-Ukraine-v-2000-griven-v-den.html

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Також «Сегодня» в публікації «МММ» уже продає квартири під Києвом за 25 тис. доларів (фото)» пише: Мавроді будує котеджні містечка. Вкладникам будинку обіцяють колосальну знижку...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/MMM-prodayut-kvartiry-pod-Kievom-za-25-000-dollarov.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Рахунок від «Газпрому» - невдала демонстрація приборкання України» пише: Росія, домагаючись повної покори від Києва, спровокувала новий газовий скандал. Для України настав момент істини. Якщо шансом не скористатися, то його буде втрачено назавжди...

http://economics.unian.net/rus/detail/155089

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Онищенко: «Не бачу проблем в поверненні грузинського вина і мінералки» пише: глава Росспоживнагляду побоюється лише політизації цього процесу...

http://izvestia.ru/news/543870

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«Ведомости» в публікації «Ліки в Росії можуть подорожчати» пишуть: більш дорогі оригінальні препарати не можна буде замінювати дешевими дженериками без довгих і дорогих досліджень...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/8484231/strana_originalov

(УНІАН)