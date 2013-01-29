Кожара: Україна не виключає асоційоване членство у Митному союзі

Україна не виключає можливості асоційованого членства у Митному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.

За його словами, на сьогодні Україна продовжує переговори з Митним союзом про формат співпраці і сподівається знайти компромісний варіант.

«Історія існування багатьох економічних об'єднань говорить про те, що будь-яка країна може знайти точки дотикання, яким чином співробітничати з тими чи іншими економічними організаціями. Можна говорити і про статус асоційованого членства, і про часткове приєднання до тих чи інших статутних документів», - сказав Л.Кожара.

Він відзначив, що переговори про співпрацю з Митним союзом буде продовжено поточного року. Складність цих переговорів, підкреслив Л.Кожара, полягає в тому, що статутні документи Митного союзу не передбачають часткового приєднання країн до цієї організації.

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