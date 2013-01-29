Дату державного візиту Януковича до Росії поки не визначено. А до Китаю поїде знову

Дату державного візиту Президента України Віктора Яуковича до Російської Федерації поки не визначено.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

“Поки у нас немає дати. Ми відпрацьовуємо це питання”, - сказав Л.Кожара.

До того ж він повідомив, що у березні планує відвідати Російську Федерацію, під час цього візиту обговорюватиметься питання про держвізит В.Януковича до РФ.

Нагадаємо, запланований на 18 грудня 2012 року робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

У прес-службі Президента України тоді заявили, що візит перенесено у зв'язку з необхідністю додаткових консультацій на експертному рівні з питання вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

16 січня 2013 року газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, написала, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі, запланованого на 25 лютого.

Того самого дня прес-секретар Президента Дарія Чепак заявила, що В.Янукович не планує відвідувати Москву напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.

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Тим часом Президент України Віктор Янукович у 2013 році може знову здійснити візит до Китайської Народної Республіки.

Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжан Сіюнь, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, «сторони прийшли до спільної думки щодо важливості проведення у 2013 році візиту Президента України Віктора Януковича до Китайської Народної Республіки».

Також під час зустрічі глава МЗС і посол Китаю розглянули результати українсько-китайського співробітництва в 2012 році та перспективи їхнього розвитку в 2013 році.

Сторони обговорили шляхи практичної реалізації досягнутих домовленостей в торговельно-економічній, аграрній, енергетичній та інвестиційній сферах.