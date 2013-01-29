Міністр закордонних справ України відвідає ЄС, дата візиту до РФ ще не визначена

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара 30-31 січня здійснить візит до Інститутів Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в. о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, програмою візиту заплановано відвідання штаб-квартири Європейського Союзу, де передбачені зустрічі Л.Кожара з віце-президентом ЄК, верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон, комісарами ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, з питань енергетики Гунтер Еттінгером, з питань внутрішніх справ Сесілією Мальстрем.

Також Л.Кожара зустрінеться з міністрами закордонних справ країн - членів ЄС у форматі "Україна плюс група друзів України в ЄС", а також проведе низку зустрічей з керівниками комітетів і політичних груп Європейського парламенту.

Під час візиту планується обговорити питання підготовки до саміту Україна - ЄС, пріоритети двосторонньої співпраці на найближчу перспективу, розглянути стан виконання порядку денного асоціації та порядку регіональної безпеки.

Окрему увагу буде приділено посиленню взаємодії між Україною, як головуючою в ОБСЄ, і Європейським Союзом. Також увагу буде приділено питанням Придністровського врегулювання.

До того ж у міністерстві закордонних справ України відзначають, що терміни візиту Л.Кожара до Росії ще не визначені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Кожара повідомив, що в березні планує здійснити візит до Російської Федерації, під час якого буде обговорюватися питання про держвізит президента України Віктора Януковича до РФ.