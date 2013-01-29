Немиря: в України залишається 2-3 місяці на виконання умов ЄС

Брюссель. В України залишається 2-3 місяці на виконання умов Євросоюзу висловлених у висновках Ради закордонних прав ЄС від 10 грудня 2012 року, якщо вона хоче підписати угоду про асоціацію в листопаді цього року на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції Григорій Немиря за підсумками зустрічей, проведених ним в Брюсселі.

“Стосовно часових рамок є помилкою думати, що попереду є ще 9-10 місяців, і щось можна ще зробити восени до Вільнюського саміту. Це є помилкова позиція... і час, який відводиться на відповідні дії, – наступні 2-3 місяці”, - сказав він.

Український депутат нагадав, що умови були чітко виписані у висновках Ради закордонних справ ЄС. Вони, передусім, стосуються негайного розв’язання проблеми “політично вмотивованих переслідувань” та унеможливлення таких випадків в майбутньому, удосконалення виборчого законодавства, а також низки інших реформ.

Щодо виборчого законодавства, то, за словами Г.Немирі, в Брюсселі очікують або на розробку в Україні нового виборчого кодексу, або на схвалення з можливими доповненнями вже підтриманого попереднім складом парламенту попереднього варіанта Виборчого кодексу, який було створено, в тому числі, за фінансової допомоги Єврокомісії.

Крім того, депутат повідомив, що ЄС також чекає на те, яким чином будуть проведені вибори у 5-ти одномандатних округах, де Центральна виборча комісія не змогла встановити результатів, а також – вибори мера Києва.

“Йшлося також про третій блок, який пов’язаний із виконанням зобов’язань щодо схвалення закону про прокуратуру”, - сказав депутат.

Він зазначив, що цього закону поки немає, як і не вирішено питання Вищої Ради юстиції, способів її формування та діяльності.

“Варто зрозуміти важливу річ, що саме Єврокомісії було доручено країнами-членами здійснювати моніторинг і повідомити країни-члени про результати цього моніторингу. В цьому сенсі часова рамка в 2-3 місяці дуже важлива з точки зору очікувань і часу надання конкретних результатів”, - сказав Г.Немиря.

Він також нагадав, що існує близько 20-ти орієнтирів, в рамках трьох вище значених критеріїв, в рамках яких також замість прогресу відчувається регрес.

“Висновок з моїх зустрічей: за подіями в Україні пильно спостерігають, і в цьому сенсі помилковою є точка зору, що нікому немає справи до України, всі забули про Україну - це не так, і в цьому контексті, також абсолютно не відповідає істині та думка, яка деякими просувається, що нібито забули про Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, про суттєвий відкат в стандартах демократії, який, на жаль, спостерігається в Україні”, - сказав депутат.

“Важливо уникнути ілюзій, що з якихось суто геополітичних причин угода може бути автоматично підписана, не зважаючи на те, що відбувається в Україні. Це не так. І власне це – мій основний висновок”, - додав Г.Немиря.

Він зазначив, що після повернення до Києва поінформує своїх колег у парламенті щодо позиції ЄСЮ, і висловив сподівання, що той невеликий час, який залишився, спонукатиме і більшість, і опозицію, і уряд, і Президента робити не нові декларації, а конкретні дії.

Депутат також підкреслив, що у випадку, якщо підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді не вдасться, то через подальші вибори в низці країн-членів, вибори Європарламенту та формування нового складу Єврокомісії в 2014 році це питання може бути “заморожене”, як мінімум на два роки.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися у листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Наразі Угода про асоціацію знаходиться на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.