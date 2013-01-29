Анонс на 30 січня

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: «Росія - Україна: газове питання. Перспективи на 2013». Учасники в Києві: незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський; директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. У Москві: завідувач кафедри світової економіки НДУ ВШЕ, професор Леонід Григор'єв; провідний аналітик департаменту енергетики Інституту енергетики та фінансів Микола Іванов.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгу за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова та міністра юстиції Олександра Лавриновича.

* Відбудеться презентація проекту "Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків у професійне життя після відпустки з догляду за дитиною". Організатор - ВГО "Ліга соціальних працівників України". Учасники: Світлана Толстоухова, президент ВГО "Ліга соціальних працівників України"; Хосе Роман Леон Лора, перший радник, керівник відділу економічної співпраці, регіонального та соціального розвитку Представництва ЄС в Україні; Наталія Кравченко, головний спеціаліст з питань культури і гендерної політики відділу гуманітарних питань і молодіжної політики департаменту розвитку профспілкового руху апарату Федерації профспілок України; Михайло Корюкалов, керівник проекту тощо.

* Прес-конференція на тему: "Розвиток українського IT-сектора: запровадження нових податкових стимулів". Учасники: Ігор Лисицький, голова Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, один з розробників законопроектів щодо надання податкових стимулів IT-ринку; Володимир Шаров, віце-президент компанії GlobalLogic; Віталій Тищенко, генеральний директор ABBYY Україна.

* Прес-конференція на тему: «Рахунок за газ на 7 млрд: платити чи не платити?». Учасники: експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук; незалежний експерт Володимир Саприкін.

* Прес-конференція на тему: «Що обіцяє газовий конфлікт Україні?». Учасники: експерти з енергетичних питань Олександр Нарбут, Володимир Омельченко, Валентин Землянський і старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін.

* Прес-конференція на тему: «9 років українській Вікіпедії: досягнення, уроки та перспективи». Учасники: академік НАНУ Віктор Грінченко; віце-президент АН вищої школи України Максим Стріха; засновник і виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич, член правління Національної спілки краєзнавців України, керівник проекту «Вікі любить Землю» Євген Букет.

* Господарський суд Київської області продовжить розгляд справи за позовом Бориспільського міжрайонного прокурора Київської області в інтересах держави в особі Державіаслужби України до ТОВ «Еко-Сервіс» про зобов'язання припинити господарську діяльність. ТОВ «Еко-Сервіс» на підставі договору оренди використовує полігон твердих побутових відходів, на якому спостерігається масове скупчення птахів. Звалище знаходиться в 2 км від злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль». За 2012 р. в аеропорту «Бориспіль» відбулося 6 зіткнень повітряних суден з птахами. Державіаслужба неодноразово зверталася до місцевих органів влади з питань закриття або перенесення звалища, яке використовує ТОВ «Еко-Сервіс», однак питання функціонування сміттєзвалища не вирішено і залишається реальною загрозою безпеці польотів в аеропорту «Бориспіль».

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