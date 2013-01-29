Узбекистан до червня може приєднатися до зони вільної торгівлі СНД

Узбекистан до кінця травня 2013 року може приєднатися до зони вільної торгівлі СНД, договір про створення якої 18 жовтня 2011 року підписала низка країн колишнього СРСР, у тому числі і Україна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це 29 січня повідомив журналістам директор Першого департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов перед початком консультацій між міністерствами закордонних справ у Виконкомі СНД.

«На 31 травня в Мінську заплановано засідання Ради голів урядів СНД. Можливо, до цього часу завершиться процес приєднання Узбекистану до зони вільної торгівлі СНД», - сказав М.Євдокимов.

Він також відзначив, що не виключено, що до середини 2013 року всі країни, які підписали Договір про зону вільної торгівлі, його ратифікують.

«Киргизстан і Таджикистан ще не ратифікували договір, але процедура у стадії завершення. Цей договір вигідний усім країнам, тому що з урахуванням ситуації у світі взаємна торгівля збільшується. Це означає, що збільшуються податки, є більше коштів, щоб платити пенсії. Це вигідно усім країнам СНД та нашим громадянам», - підкреслив М.Євдокимов.

На консультаціях між міністерствами закордонних справ у Виконкомі СНД 29-30 січня обговорюються питання щодо співпраці країн - учасниць Співдружності, набирання чинності Договором про зону вільної торгівлі, святкування 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Учасники консультацій планують також розглянути хід підготовки до засідання Ради міністрів закордонних справ СНД, яке відбудеться 5 квітня у Ташкенті, узгодити проект плану багаторівневих консультацій між міністерствами закордонних справ у Співдружності на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року голова виконавчого комітету – виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв прогнозував, що Узбекистан приєднається до Договору про зону вільної торгівлі у рамках СНД до кінця 2012 року.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали очільники урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстану.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про ЗВТ у рамках СНД. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня 2012 року Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».