Азарова відволікає від роботи «висмоктана з пальця» критика уряду в ЗМІ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначає, що необгрунтована критика уряду на деяких телеканалах відволікає чиновників від роботи, оскільки їм доводиться перевіряти неправдиву інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у ході зустрічі з членами Ради підприємців.

"Є придумані недоліки, вигадані і висмоктані з пальця. Це відволікає від роботи, причому відволікає прем'єр-міністра, апарат Кабінету Міністрів, коли ми перевіряємо абсолютно фальшиві сюжети", - заявив М.Азаров.

Водночас він не уточнив, про які сюжети і на яких телеканалах йдеться.

Прем'єр закликав ЗМІ давати достовірну інформацію суспільству.

"Коли говорять, що в Азарова специфічне розуміння роботи ЗМІ, то я хотів би на це відповісти: вся специфіка полягає в тому, що я просив би говорити правду і давати достовірну інформацію - ось і вся специфіка", - сказав М.Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Азаров обіцяє серйозні бар'єри для імпорту неякісних товарів широкого вжитку

Азаров у черговий раз заявляє, що у цьому році "ніяких курсових провалів не буде"

Азаров запевняє, що уряд працює над тим, щоб люди не виїжджали з України

Азаров скаржиться, що ЗМІ спотворюють соціальну політику держави

Азаров обіцяє підвищувати тарифи лише для багатих