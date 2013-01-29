Білорусь хоче активізувати роботу з європейськими партнерами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм погодив низку пропозицій зовнішньополітичного відомства щодо активізації роботи на західному напрямку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Білорусі.

«Особливо порушувалося питання перспективи взаємовідносин Білорусі з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки. Глава держави погодив низку пропозицій МЗС Білорусі, спрямованих на подальшу активізацію роботи з європейськими партнерами», - наголосили в прес-службі Президента Білорусі.

Лукашенко також звернув увагу на відносини Білорусі з партнерами на Заході і Сході.

«Що у нас відбувається на осі Схід-Захід? Мене цікавить більше західна проблематика. Тим не менш напередодні Вищої Державної Ради Союзної держави, можливо, є питання і на східному напрямку в плані ЄЕП і Російської Федерації», - сказав Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня радник Президента Литви із закордонних справ Йовіта Нелюпшене заявила, що литовська сторона не має наміру запрошувати представників офіційного Мінська на саміт ініціативи "Східне партнерство", проведення якого заплановано у Вільнюсі на листопад 2013 року.

Наразі під візові та економічні санкції ЄС підпадають 243 білоруські чиновники, у тому числі Президент Білорусі О.Лукашенко і міністр закордонних справ Білорусі В.Макей.

*** «Східне партнерство» - програма ЄС, спрямована на посилення співпраці із шістьма країнами - східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.