Кожара обіцяє відновити роботу Ради експортерів і інвесторів при МЗС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обіцяє, що найближчим часом запрацює оновлена Рада експортерів та інвесторів при МЗС України.

Як повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС, про це міністр сказав, виступаючи на зустрічі Європейської бізнес-асоціації на тему «Торгівельні відносини України - переваги від партнерства».

Л.Кожара запевнив, що Міністерство закордонних справ України націлене на конкретний результат, готове і запрошує до конструктивної співпраці ділові кола, їх асоціації та об'єднання.

Характеризуючи основні напрямки зовнішньоекономічних пріоритетів України, міністр підкреслив, що поряд з концентрацією зусиль усіх гілок влади щодо якнайшвидшого підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включаючи створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, Україна розвиватиме взаємовигідні торговельно-економічні зв'язки і з іншими нашими важливими партнерами, зокрема, з Росією та Митним союзом через прийнятні форми співробітництва, Китаєм, країнами Азії та Латинської Америки.