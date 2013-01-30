Сенат США затвердив Керрі на посту держсекретаря. Він має намір продовжити тактику Клінтон
Сенат Конгресу США затвердив голову міжнародного комітету Джона Керрі на посту держсекретаря.
Як повідомляє РІА «Новости», за Дж.Керрі проголосували 94 сенатори, проти - троє.
Кандидатуру сенатора на пост голови Держдепартаменту Президент США Барак Обама висунув 21 грудня.
Колишній кандидат у президенти Дж.Керрі є одним з найшанованіших і найвідоміших у світі американських фахівців із зовнішньої політики.
69-річний Дж.Керрі вже кілька тижнів готується до нової роботи під керівництвом нинішнього держсекретаря Хіларі Клінтон, яка вирішила покинути пост після закінчення першого терміну президентства Б.Обами.
На слуханнях у міжнародному комітеті сенатор запевнив, що його дії не підуть врозріз з політикою адміністрації Б.Обами і що він має намір продовжити тактику, вибрану його попередницею Х.Клінтон.