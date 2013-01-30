ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Янукович до виборів зачистить політичне поле від старих «донецьких» - політолог» пише: директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко розповів, чому Віктор Янукович позбавляється від людей, які привели його до влади...

http://delo.ua/opinions/janukovich-do-vyborov-zachistit-politicheskoe-pole-ot-staryh-doneck-195951/

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Також «Дело» у публікації «Кабмін хоче вирішити газовий спір з Росією полюбовно» пише: Україна готова розглянути питання погашення боргу за неспожитий російський газ шляхом реструктуризації...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-hochet-reshit-gazovyj-spor-s-rossiej-poljubovno-195907/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Договір дорожче грошей», в якому пише: компанія Shell отримала безпрецедентні податкові пільги для розробки родовища сланцевого газу в Україні. Оприлюднений проект угоди з компанією передбачає звільнення її від сплати податків і зборів на загальну суму до 80 млн дол. на рік. Опозиційні партії назвали договір небезпечним і мають намір оскаржити його в суді, однак юристи вважають, що їхні шанси на перемогу невеликі. Експерти констатують, що Shell вдалося домогтися умов роботи, про які інвестори, що працюють в Україні, можуть лише мріяти...

http://www.kommersant.ua/doc/2116126

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров відчув Майдан», в якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров розповів представникам бізнесу про заходи щодо стимулювання економіки. Дискусія з ними підтвердила, що ситуація за 2012 рік погіршилася до рівня, близького до критичного, однак уряд не готовий йти на жорсткі і непопулярні рішення для подолання негативних тенденцій, побоюючись масових протестів підприємців. У пошуках шляхів стимулювання виробництва у Кабінеті Міністрів готуються до розміщення державних замовлень на підприємствах...

http://www.kommersant.ua/doc/2115604

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«Сегодня» у публікації «Українцям дошкуляють дзвінками і «вішають» чужі кредити через злі жарти» пише: українці страждають від розголошення їхніх персональних даних, а міліція не завжди може знайти винних...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Daty-rozhdeniya-i-nacionalnost-stanut-taynoy-za-razglashenie-shtraf.html

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Також «Сегодня» у публікації «Київ проти «Газпрому» - у чому суть гри» пише: Україна не визнає санкцій за недобір газу. Експерти вважають, що це - політика, до суду Росія навряд чи піде...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Ukraina-protiv-Gazproma.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Оформити ку квартири тепер можна швидше, але вдвічі дорожче» пише: перший місяць роботи нової системи реєстрації прав на нерухомість виявив і "плюси", і "мінуси" - час на реєстрацію скоротився, але витрати на оформлення угоди зросли мінімум удвічі. УНІАН розбирався, яка ситуація в Києві та регіонах...

http://economics.unian.net/rus/news/155169-oformit-pokupku-kvartiryi-teper-mojno-byistree-no-vdvoe-doroje.html

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Також сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «В Україні потрібні фахівці з прицілом на зарубіж» пише: поки влада розробляє все нові і нові закони, щоб пожвавити ринок праці, більшість українців віддають перевагу роботі за кордоном. Їх не влаштовує ні економічна, ні політична ситуація в країні ...

http://economics.unian.net/rus/news/155276-v-ukraine-vostrebovanyi-spetsialistyi-s-pritselom-na-zarubej.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «У Держдумі переобладнують їдальні через скарги депутатів» пише: у найближчі два роки в будівлі Державної думи РФ будуть відремонтовані та переобладнані усі їдальні. Таку обіцянку дали в Управлінні справами президента, яке відповідає за харчування народних обранців, після численних скарг депутатів на неякісну їжу...

http://izvestia.ru/news/543875

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«Ведомости» у публікації «Дмитро Медведєв знову готовий провести модернізацію - строком до 2018 р.» пишуть: в основу програми діяльності кабінету міністрів РФ покладено інавгураційні укази президента...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8535571/schaste_po_medvedevu

(УНІАН)