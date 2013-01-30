Криза у Сирії досягла "безпрецедентного рівня жахливості" – спецпосланець ООН

Криза у Сирії досягла "безпрецедентного рівня жахливості, країна "знищується", і наслідки її загрожують нестабільністю всьому регіону.

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це в Раді Безпеки ООН заявив спецпосланець організації у справах Сирії Лахдар Брахимі.

Його виступ відбувся після того, як в Алеппо знайшли десятки трупів молодих чоловіків. На березі річки Кувайк на заході міста знайдено понад 70 тіл. У більшості померлих руки зв'язані за спиною і прострелені голови.

Л.Брахимі дав жорстку оцінку ситуації у Сирії, яка відображає його роздратування тим, що Рада Безпеки ООН не діє через позиції щодо Сирії Росії й Китаю.

"Країна розпадається на очах в усього світу. Допомогти може лише міжнародне співтовариство. І в першу чергу, - Рада Безпеки", - заявив він.

Пізніше, спілкуючись з журналістами, Л.Брахимі висловив думку, що сирійська влада і опозиція знищують країну по частинах, і це позначається на всьому регіоні.

"Саме тому я вважаю, що Рада Безпеки більше не може продовжувати говорити - у нас розбіжності, давайте дочекаємося кращих часів. Я вважаю, треба вирішити цю проблему", - зазначив алжирський дипломат.

Л.Брахимі намагається знайти способи врегулювання сирійського конфлікту із серпня минулого року, коли колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан пішов з посади спеціального посланця ООН у справах Сирії.

Рада Безпеки ООН не може досягти згоди у питанні про конфлікт у Сирії вже понад рік. США, Велика Британія, Франція та інші західні країни добиваються ухвалення резолюцій, що передбачають санкції проти уряду Башара Асада.

Проте Росія і Китай вже тричі накладали вето на резолюції. Крім того, Москва, близький союзник Дамаска, відмовляється підтримувати заклики до Б.Асада залишити свій пост.

За даними ООН, з початку конфлікту навесні 2011 р. у країні загинуло 60 тис. осіб.