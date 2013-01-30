Україна в рейтингу свободи слова опустилася на рівень Алжиру і Гондурасу

У Всесвітньому індексі свободи слова за 2012 рік Україна опустилась на 10 позицій і посіла 126-те місце зі 179.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», яка сьогодні оприлюднила свій щорічний Всесвітній індекс свободи слова.

«Якраз у той час, коли Україна взяла на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), ця країна опустилась у світовому рейтингу свободи слова на 10 позицій (з 116 до 126 місця) і посіла місце між Алжиром та Гондурасом», йдеться у прес-релізі.

«Хронічно високий рівень насильства щодо журналістів досяг нового піку, і на фоні тотальної безкарності є тією нездоровою атмосферою, яка лише збільшує вразливість незалежних медіа-ресурсів», - заявив керівник Європейського Бюро «Репортерів без кордонів» Йохан Бір.

За його словами, цей рік став найгіршим роком для України у сфері свободи слова, починаючи з часів Помаранчевої революції – різко зросла кількість фізичних нападів на журналістів та з’явились факти, які свідчать про політичну цензуру.

В свою чергу представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк наголосила, у 2012 було зафіксовано рекордну кількість порушень прав журналістів за останні 10 років. Зокрема, кількість випадків фізичної агресії у 2012 зросла майже втричі, порівняно з попереднім роком; в українських ЗМІ зафіксовано факти політичної цензури, зросла кількість тем, що замовчуються.

Що стосується позиції в рейтингу країн-сусідів України, Білорусь піднялась на 11 позицій і посіла 157-ме місце після минулорічного падіння, пов’язаного з масовими арештами журналістів та переслідуваннями під час президентських виборів. Росія опустилась ще на 6 позицій (148-ме місце) після приходу до влади Володимира Путіна, який поновив репресії у відповідь на хвилю опозиційних виступів. Молдова посіла у рейтингу 55-те місце (порівняно з 53-м у 2012), Польща – 22 (порівняно з 24-м у 2012).

Цьогорічний Індекс свободи слова очолили ті ж самі три європейські країни, які його очолювали минулого року, – Фінляндія, Нідерланди та Норвегія. Останні три позиції в рейтингу теж лишились незмінними – їх традиційно посіли Туркменістан, Північна Корея, та Еритрея.

«Індекс свободи слова не бере до уваги політичну систему країн, але очевидно, що демократії краще захищають свободу виробляти та розповсюджувати достовірні новини і інформацію, ніж країни, де права людини порушуються», - заявив генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар,

Водночас із оприлюдненням Всесвітнього індексу свободи слова «Репортери без кордонів» запускають новий механізм глобальної оцінки свободи слова. Цей новий аналітичний інструмент вимірює загальний рівень свободи інформації в світі та показники урядів країн світу в їх сукупності у цій сфері. Беручи до уваги появу нових технологій і взаємозалежність урядів та народів, свобода виробляти і поширювати новини та інформацію повинна бути оцінена як на глобальному, так і на національному рівні. Нині, у 2013 році, «показник» свободи засобів масової інформації становить 3395, і є точкою відліку для наступних показників. Показник можна також розбити по регіонах, і шляхом співвідношення на основі чисельності населення кожного регіону він може бути використаним для отримання оцінки від нуля до 100, в якій нуль представляє загальну повагу до свободи ЗМІ. На сьогодні цей показник становить 17,5 для Європи, 30,0 - для Америки, 34,3 - для Африки, 42,2 - Азіатсько-Тихоокеанського регіону і 45,3 - для колишніх радянських республік, 48,5 - для Близького Сходу і Північної Африки.