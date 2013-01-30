Анонс на 31 січня

* Збори народних депутатів України - членів опозиційних фракцій.

* Прес-конференція: «Актуальні питання інвестування в насінну галузь України на тлі процесів світової економіки». Учасники: Валерій Хаджіматов, виконавчий директор насіннєвої асоціації України, Максим Рябушев, керівник напрямку БіоСайенс ТОВ «Байєр»; Володимир Першута, керівник відділу насіння ТОВ Фірма «Ерідон»; Людмила Василенко, голова наглядової ради ТОВ «АГРОБОНУС», Іван Терещенко, представник ТОВ «РАЖТ Україна», Сергій Феофілов, ген. директор ТОВ «УкрАгроКонсалт». Розглянуть питання створення сприятливого інвестиційного клімату, фактори інвестиційної привабливості та шляхи залучення інвестиційних ресурсів в насіннєвий сектор аграрної галузі України.

* Круглий стіл на тему: «Україна - РФ: газова війна?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Штраф «Нафтогазу» - економічно обгрунтована вимога чи політичний шантаж? Що має робити Україна в ситуації, що утворилася? Кому вигідний суд між «Нафтогазом» і «Газпромом»? Чиї інтереси в Україні зачепить «газова війна»? Чи зможе «газова війна» змусити Україну вступити до МС або, навпаки, прискорить її рух до ЄС? Коли Україна стане енергетично незалежною державою? Учасники: Інна Богословська, народний депутат України, ПР; Сергій Пашинський, народний депутат України, ГО «Батьківщина»; Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос»; Іван Плачков, голова наглядової ради «Київенерго»; Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. Модератор - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція: «Як вплине «валютний податок» на доларові зарплати українців?». Учасники: Сергій Кравченко, експерт Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, Олександр Охріменко, фінансовий експерт.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у зустрічі з представниками громадських організацій та експертами з питань обговорення проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю».

* Відбудеться прес-тур на ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» з відвідуванням технічної пасажирської станції з обслуговування швидкісних електропоїздів «Дарниця».

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