ТОП-10 (30 січня)

Прасолов: за підсумками роботи місії МВФ підписання нової програми не очікується

"ДТЕК" купує Vanco Ukraine

Глава Укрдержреєстру написав заяву про звільнення

Український банк реконструкції і розвитку планують створювати з нуля

S&P і Fitch присвоїли випуску євробондів Ferrexpo рейтинг «В»

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2012 році на рівні 0,2%

Україна через брак грошей хоче домовитися про поступову виплату боргу ЄЕСУ

Україна планує в 2013 році стати лідером з видобутку газу на Чорному морі

ВВП України в минулому кварталі впав на 2,7%, у ​​2012 році виріс на 0,2%

Мінфін у лютому планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

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Прасолов: за підсумками роботи місії МВФ підписання нової програми не очікується

За підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні не очікується підписання нової програми співробітництва, заявив журналістам у середу в Києві міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Не передбачається, що відразу після закінчення роботи місії відразу ж ми підпишемо в Києві або поїдемо туди (до США - УНІАН) й підпишемо меморандум. Зараз основне завдання місії - це вивчити ситуацію в Україні», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, 29 січня прибула з візитом до України, й перебуватиме тут до 12 лютого. Йшлося про те, що основною темою переговорів стане нова програма співробітництва з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду в Україну в другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.

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"ДТЕК" купує Vanco Ukraine

Комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України «ДТЕК» на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті держоргану Сербії.

Згідно з повідомленням, угоду про придбання компанією „DTEK Holdings Limited“ контрольного пакету акцій Vanco Ukraine підписано 27 листопада 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький висловив впевненість, що до кінця року Україні вдасться вирішити з компанією Vanсo питання за угодою про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska, яку контролюють у рівних частках Vanco International, «ДТЕК», Shadowlight Investments Limited бізнесмена Євгена Новицького, а також компанія Integrum Technologies Limited.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. Про схвалення Кабінетом Міністрів Мирової угоди між державою Україна та компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах забезпечити внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd згідно з Мировою угодою.

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Глава Укрдержреєстру написав заяву про звільнення

Голова Державної реєстраційної служби України Леонід Єфіменко написав заяву про звільнення його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції Олександр Лавринович.

"Це рішення назрівало давно, це не якась велика несподіванка, і Леонід Васильович Єфіменко власноруч написав заяву про звільнення", - сказав О.Лавринович.

За словами міністра, Президент України Віктор Янукович призначив нового керівника Укрдержреєстру за поданням прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, на засіданні уряду прем'єр М.Азаров заявив, що ініціює звільнення з посади голови Державної реєстраційної служби Л.Єфіменка. "Я подав на звільнення з посади керівника Укрдержреєстру, я також доручив віце-прем'єр-міністру Вілкулу Олександру Юрійовичу разом з Мін'юстом та Мінрегіонбудом створити робочу групу, яка повинна у найкоротший термін усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи", - сказав М. Азаров.

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Український банк реконструкції і розвитку планують створювати з нуля

Уряд України на даному етапі розглядає можливість створення українського банку реконструкції та розвитку не на базі якогось з існуючих банків, а як нової фінансової установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Києві міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

«Поки що в первинному варіанті як ідея не розглядається питання побудови цього банку на базі одного з нині існуючих. Вочевидь, це буде з нуля», – сказав І.Прасолов.

Він зазначив, що статутний фонд банку формуватиметься з коштів держбюджету, які згодом спрямовуватимуть на розвиток проектів першорядного значенняі.

«Статутний фонд, звичайно, формуватиметься, передовсім, за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок коштів деяких організацій, наприклад, міжнародних організацій, якщо вони підтримуватимуть цю ідею», - сказав І.Прасолов.

Водночас він зазначив, що надії на залучення коштів міжнародних організацій поки що невеликі. «Ми усвідомлюємо, що зараз не дуже добре на міжнародних фінансових ринках. І ми, звичайно, не чекаємо великої активності іноземних інвесторів щодо цього банку. Тому ми на першому етапі розраховуватимемо переважно на свої сили», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з провідними експертами-економістами підтримав ідею створення в Україні банку реконструкції та розвитку, а також державного агентства з підтримки експортно орієнтованих галузей у 2013 році.

«Створення банку реконструкції та розвитку – надзвичайно актуальна для нас тема. Ми могли б у 2013 році вирішити цю проблему. Або, наприклад, агентство із сприяння експортно орієнтованим галузям і підтримки експорту. Ми могли б вирішити це питання? Теж могли б», - підкреслив М.Азаров.

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S&P і Fitch присвоїли випуску євробондів Ferrexpo рейтинг «В»

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло очікуваному випуску п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. гірничорудної компанії Ferrexpo, що контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, рейтинг «В».

Про це йдеться у доповіді міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's, переданій агентству УНІАН.

"Ми не очікуємо істотного збільшення загального боргу компанії у 2013 році і присвоюємо рейтинг "В" за очікуваними п'ятирічними бондами на 500 млн дол.", - повідомляється в доповіді Standard&Poor's.

У ній же сказано, що рейтинг повернення активів за євробондами знижено до 3 з 4.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску євробондів Ferrexpo довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) і короткостроковий РДЕ «B» зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

"Надходження від випуску євробондів, як очікується, будуть використані для фінансування програми капіталовкладень і нададуть додаткову ліквідність оборотного капіталу", - говориться в доповіді.

У Fitch повідомили, що підсумковий рейтинг залежатиме від отримання остаточної інформації про кількість євробондів та інших даних.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo назвала організаторами випуску євробондів банки Morgan Stanley і Credit Suisse, проте, час випуску цих євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

За 9 місяців 2012 року скоротила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол.

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Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2012 році на рівні 0,2%

Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує, що зростання ВВП України в 2012 році становитиме 0,2%.

Такий прогноз міститься в проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр., текст якого розміщено на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович наприкінці грудня 2012 р. заявив, що зростання ВВП за підсумками року становитиме до 1%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Україна через брак грошей хоче домовитися про поступову виплату боргу ЄЕСУ

Україна через брак бюджетних коштів повинна поступово виплачувати борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідаючи на запитання журналістів.

"Це питання не до мене. Я ж не міністр фінансів і не голова Національного банку, і не прем'єр-міністр. Я не можу давати будь-які гарантії. Є рішення суду, воно почало виконуватися... Сьогодні у державному бюджеті повна сума для того, щоб розрахуватися за цим рішенням і за рештою, сума, яка передбачена на виконання рішення, недостатня, тому, очевидно, цей процес, скажімо так, згідно з домовленістю, його виконання буде розтягнуто в часі", - сказав О.Лавринович.

Він також повідомив, що Україна вже перерахувала Росії перший платіж на виконання рішення суду про зобов'язання виплати 3,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують в Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Ю.Тимошенко не виконали гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставку корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогли виконати поставку в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Однак 25 вересня представник Кабінету Міністрів оскаржив це рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги об'єднали в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив чинним рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.

21 січня Вищий господарський суд України залишив без задоволення касацію на рішення судів першої та другої інстанції, якими Україна була зобов'язана виплатити на користь Міністерства оборони РФ 3,1 млрд грн боргу ЄЕСУ.

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Україна планує в 2013 році стати лідером з видобутку газу на Чорному морі

Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, що видобувають газ у басейні Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Держава Україна в 2013 році видобуватиме найбільше в цілому вуглеводнів на Чорному морі. Я маю на увазі всі країни цього басейну», - сказав міністр.

Також він нагадав, що Україна найближчим часом розраховує підписати угоду про розподіл продукції (СРП) за Скіфською площею на шельфі Чорного моря.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Великий український видобувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2%, або 118 млн. куб. м, більш ніж у 2011 році.

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ВВП України в минулому кварталі впав на 2,7%, у ​​2012 році виріс на 0,2%

Валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни у ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у I кварталі - зростання 2%.

У четвертому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), загалом за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Державний бюджет України на 2012 рік був розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Мінфін у лютому планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на лютий, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

На аукціоні 5 лютого інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

12 лютого на аукціон будуть виставлені ОВДП з терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

На аукціоні 19 лютого Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

На останньому, запланованому на 26 лютого аукціоні, планується продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, 3-річні індексовані облігації, а також держпапери номіновані у валюті терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 29 січня привернув до державного бюджету 100,32 млн грн і 321,97 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 29 січня обсяг ОВДП, які були в обігу, за сумою основного боргу становить 193,72 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 112,9 млрд грн, у власності банків - 66,34 млрд грн, нерезидентів - 5,48 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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УНІАН