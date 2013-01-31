ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Мінфін затвердив нові порядок і форми ПДВ-звітності» пише: відповідний пакет підзаконних актів оприлюднено на сайті Верховної Ради...

http://delo.ua/businessman/minfin-utverdil-novye-porjadok-i-formy-nds-otchetnosti-196057/

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Також «Дело» в публікації «10 найбільших страхових виплат в Україні за 2012 рік» пише: минулий рік не став рекордним за обсягами компенсацій на страховому ринку. Максимальна виплата 2012-го становила 58,4 млн грн, тоді як у 2011 році одна тільки пожежа на складах «Ельдорадо» обійшлася страховим компаніям у 91 млн грн.

http://delo.ua/finance/10-krupnejshih-strahovyh-vyplat-v-ukraine-za-2012-god-195979/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Знятий з реєстрації», в якому пише: прем'єр-міністр Микола Азаров розкритикував нову процедуру реєстрації прав на нерухомість. Звинувативши Державну реєстраційну службу в неякісній підготовці реформи, прем'єр звільнив главу відомства Леоніда Єфименка. Представники ринку нерухомості теж незадоволені новою процедурою - "черги стали більше, послуги дорожче, а нотаріуси відмовляються реєструвати угоди"...

http://www.kommersant.ua/doc/2116275

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Цінним паперам вкажуть напрямок», в якому пише: торговці, щоб уникнути сплати акцизу з операцій з цінними паперами, повинні будуть проводити мінімум три угоди на день замість однієї. Інакше не буде розраховуватися біржовий курс такого паперу. Але певний таким чином курс буде використовуватися протягом двох місяців. Втім, оподаткування частини угод новий механізм не охоплює. Для цього в уряді вже готують нові податкові поправки...

http://www.kommersant.ua/doc/2116712

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«Сегодня» в публікації «Українці наговорили по телефону на 52 мільярди гривень» пише: прибуток мобільних операторів і інтернет-провайдерів зростає...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincy-nagovorili-po-telefonu-na-52-milliarda-griven.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україну ввозять дорогі картини під виглядом огірків» пише: видання розібралося в схемі транспортування в нашу країну контрабандних товарів...

http://www.segodnya.ua/ukraine/pod-sloem-ogurcov.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Чого не вистачає Україні для перемоги над Газпромом...» пише: тема «Нафтогаз» vs «Газпром» продовжує залишатися на піку уваги. Зараз в ходу питання - звідки взялася цифра газового боргу Києва перед Москвою, і що може допомогти Україні здобути перемогу в газовому бою, якщо він відбудеться?..

http://economics.unian.net/rus/news/155414-chego-ne-hvataet-ukraine-dlya-pobedyi-nad-gazpromom.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «У 2014 році росіяни отримають соціальні «енергопайки» пише: соціальну норму споживання електрики російський уряд вирішив запроваджувати з наступного року. Крім того, вирішено не робити загальноросійських «енергопайок» - розмір «пільгового пакету» і ціну понадлімітної енергії визначатимуть регіональні влади...

http://izvestia.ru/news/544006

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«Ведомости» в публікації «Як буде функціонувати столична транспортна система» пишуть: ГУП «Московський метрополітен» стане фінансовим центром - він буде не тільки емітувати всі квитки на громадський транспорт, але і платити перевізникам...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/8582971/metro_zaplatit_avtobusu

(УНІАН)