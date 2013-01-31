Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле здійснить візит до України 7-8 лютого 2013 року для продовження інтенсивного діалогу з Україною.

Про це Ш.Фюле сказав під час зустрічі з главою українського зовнішньополітичного відомства Леонідом Кожарою 30 січня 2013 року в Брюсселі, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема повідомляється, що сторони провели детальну і ґрунтовну дискусію з усіх основних питань порядку денного відносин Україна-ЄС та внутрішньої політичної і економічної ситуації в Україні.

Л.Кожара та Ш.Фюле торкнулися також питань підготовки до Саміту Україна-ЄС 25 лютого 2013 року, перспектив укладення Угоди про асоціацію та досягнення прогресу за критеріями, визначеними у грудневому рішенні Ради ЄС у закордонних справах щодо України.

Міністр закордонних справ України підтвердив відданість української влади спільним з ЄС цінностям й готовність продовжити курс на здійснення реформ, спрямованих на зміцнення демократії та верховенства права в Україні.

Комісар Ш.Фюле підтвердив готовність здійснити візит до України 7-8 лютого 2013 року для продовження інтенсивного діалогу з Україною.

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