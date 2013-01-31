Нові Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу в Україні

В Україні з 25 січня 2013 року набули чинності нові Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу (див. повний текст ПРАВИЛ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ).

Правила були затверджені наказом Мінінфраструктури України ( № 735 від 30 листопада 2012 р. ) і зареєстровані в Мін'юсті ( № 2219/22531 від 28 грудня 2012 р. ), опубліковані в "Офіційному віснику України" ( №4 від 25 січня 2013 р. ).

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Як повідомляв УНІАН, нові правила авіаперевезень, зокрема, повинні забезпечити приведення стандартів і норм обслуговування пасажирів і багажу у відповідність з вимогами законодавства і міжнародних норм.

Нові правила, зокрема, передбачають, що пасажири бізнес-класу в аеропорту повинні обслуговуватися на окремій стійці реєстрації, а за відсутності такої можливості - реєструвати їх мають у першу чергу. Крім того, такі пасажири доставляються до літака окремим автобусом.

У салоні літака авіаперевізник зобов'язаний безоплатно надати прохолодні напої в кількості 100 мл на кожну годину польоту, а за відсутності харчування - 150 мл на кожну годину польоту. При цьому, з 15 квітня по 14 жовтня норма видачі прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

Прохолодні напої видаються за 20 хвилин до і через 25 хвилин після надання послуг харчування.

Гаряче харчування надається через 1-1,5 години після зльоту. При цьому гаряче харчування надається перевізником згідно з встановленими ним нормами.

Авіаперевізник може затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від нього.

У разі затримки рейсу перевізник зобов'язаний самостійно або через суб'єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформувати пасажирів засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу і очікуваний час його відправлення.

У разі затримки понад розумні терміни або скасування рейсу перевізник не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або ухвалення рішення про скасування рейсу повинен повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації про причини затримки (скасування) рейсу і обслуговування, яке було надано пасажирам під час затримки або скасування рейсу.

Крім того, нові Правила повітряних перевезень визначають, що пасажири регулярних і чартерних рейсів, яким відмовлено у перевезенні проти їх волі або рейс яких скасований або затриманий, мають право на компенсацію за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс і присутній для проходження реєстрації в час, передбачений правилами перевізника.

Водночас, до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зниженою вартістю, не застосовується порядок компенсації. При цьому на компенсацію мають право пасажири, яким видано квитки за програмою перевізника для пасажирів, що часто літають (програмою лояльності).

Правила, зокрема, передбачають, що у разі відмови від перевезення проти волі пасажира перевізник зобов'язаний сплатити компенсацію залежно від дальності польоту в розмірі від 250 до 600 євро.

Якщо пасажиру буде запропонований маршрут перевезення альтернативними рейсами, сума компенсації може бути знижена на 50%. При цьому час прибуття альтернативних рейсів не повинен перевищувати запланований на 2-4 години залежно від відстані.

При цьому компенсація у разі скасування рейсу залежить від термінів інформування пасажира про таке скасування.

У разі скасування рейсу і продовження поїздки іншим рейсом або іншим маршрутом, авіаперевізник повинен безкоштовно забезпечити пасажиру харчування і прохолодні напої пропорційно часу очікування нового рейсу, місця в готелі у випадках, якщо пасажири вимушені чекати відправлення упродовж однієї або більше ночі, наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт, два телефонні дзвінки, надати можливість відправити факс-повідомлення або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

Компенсація за затримку у перевезенні багажу може становити до 50 доларів або еквіваленту в іншій валюті.