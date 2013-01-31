Росія хоче економічним шантажем змусити Україну вступити до МС - польський експерт

Варшава. Російська влада хоче використати нинішнє складне економічне становище України для того, щоб змусити її відмовитися від інтеграції з Європейським союзом і приєднатися до Митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловив аналітик польського Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Войчех Кононьчук, коментуючи виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 млрд дол. за не відібраний Україною минулого року російський газ.

"Питання оплати газу, не відібраного "Нафтогазом", є ключовим інструментом Росії для посилення своєї позиції у подальших переговорах з Україною. Москва розраховує, що таким чином змусить Київ піти на очікувані поступки, в тому числі і передусім добитися вступу України до Митного союзу", - наголосив аналітик, назвавши цю мету сьогодні найважливішою для Росії.

Польський експерт не виключив можливості, що російська влада найближчим часом може ввести мита на низку українських товарів, що ще більше погіршить економічне становище України, якій у поточному році потрібно сплатити рекордних близько 10 млрд дол. зовнішніх боргів.

В.Кононьчук назвав малоймовірним припинення газових поставок до України через спір про не відібране минулого року російське паливо, зауваживши, що сторони мають рівні шанси на відстоювання своєї правоти у Міжнародному арбітражному суді.

Експерт нагадав, що "Нафтогаз України" купив у "Газпрому" 24,9 млрд кубометрів газу, а ще 8 млрд кубометрів придбала компанія Ostchem Holding, що разом покриває мінімальний обсяг, який зобов'язана купити Україна в росіян згідно з підписаним у 2009 році контрактом - 33 млрд кубометрів газу.

"Російський концерн вважає, що "Нафтогаз" повинен купити принаймні 41,6 млрд куб. м газу... У результаті "Газпром" виставив рахунок на 7 млрд дол. за не відібрані 16,7 млрд кубометрів", - зазначив аналітик.

Експерт також нагадав, що Київ має намір і далі обмежувати купівлю дорого російського палива, що призведе до посилення конфлікту, зазначивши водночас, що сторони навряд чи зацікавлені, щоб він був вирішений у міжнародному суді.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 січня, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання перед російським газовим монополістом «Газпромом».

«Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання. Рахунок виставлений за той обсяг газу, який Україна не закуповувала", - сказав міністр.

Він також повідомив, що зараз питання виставленого «Газпромом» рахунку опрацьовується з юристами і незабаром міністерство представить свою позицію з цього приводу.

Нагадаємо, що 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого стосується умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, закупив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. Водночас українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

Експерти вважають, що претензії російського газового монополіста «Газпрому», що вимагає від компанії «Нафтогаз України» 7 млрд доларів за недобір в 2012 році мінімального річного обсягу газу, змусять Україну вперше в сучасній історії вдатися до захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражному суді.

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