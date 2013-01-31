Політичний дрейф Києва та бездіяльність Брюсселя віддаляє Україну від ЄС - євродепутат

Варшава. Внутрішній політичний дрейф української влади та бездіяльність Брюсселя віддаляє Україну від інтеграції з Європейським союзом, наближаючи державу до вступу в Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це написав депутат Європейського парламенту від Польщі Павел Залевський у своїй статті, опублікованій сьогодні в Gazeta Wyborcza.

Депутат висловив занепокоєння тим, що Україна останні роки не використовує шанс на тривалий зв'язок із Європейським Союзом.

"Ця велика загрузла в корупції держава марнує підприємливість і працьовитість громадян, та не використовує свою позицію в Європі. Прийняття європейських стандартів в очах більшості українських громадян сприяло би проведенню реформ у державі та підвищенню заможності населення", - написав він.

Євродепутат висловив жаль через невизначеність ситуації із підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС, яка мала б стати першим шляхом європейської інтеграції українців.

"Унаслідок внутрішнього політичного дрейфу в Києві та бездіяльності Брюсселя, Україна рухається в напрямку Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. На політичному та економічному рівнях це загрожує віддаленням України від Європи", - відзначив він.

П.Залевський також застеріг українців від того, аби використовувати націоналізм для зміцнення своєї державності, відзначивши, що Євросоюз створений на якраз на протилежних засадах.

"Українці мають вибір. Більша частина з них все ще може визнавати, що націоналізм добре захищає їх від путінської експансії і впливів російської культури. Тоді застрягнуть на завжди у східноєвропейській логіці конфліктів між народами, поглиблюватимуться також і різниці між ними. У результаті, втратять інтерес із боку Заходу, і залишаться наодинці з експансіоністським Кремлем. Можуть, однак, як Польща та інші країни Центральної та Східної Європи, прийняти європейську парадигму співпраці між народами, толерантності та прав людини", - написав євродепутат.

Він висловив надію, що українці виберуть другий шлях, відзначивши, що Польща надалі буде підтримувати справжню та глибоку, а не поверхову інтеграцію України з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та ряду інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Наразі Угода про асоціацію знаходиться на стадії перекладу і технічної підготовки до підписання.