Анонс на 1 лютого

* Відбудеться розширена Колегія Міністерства соціальної політики України на тему: «Стратегічні пріоритети та актуальні проблеми соціальної політики держави». Підхід до ЗМІ міністра соціальної політики України Наталії Королевської відбудеться після завершення колегії.

* Прес-конференція на тему: "Результати боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Статистична інформація 2012-2013 рр. Тенденції та рекомендації для клієнтів". Організатор: Українська Міжбанківська Асоціація членів платіжних систем ЕМА та Управління з боротьби з кіберзлочинністю МВС України. Учасники: Олеся Данильченко, керівник Міжбанківського Форуму безпеки розрахунків з платіжними картками; Олег Матата, начальник управління інформаційної безпеки комерційного банку; Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" тощо.

* Розпочнеться експертна дискусія на тему: «Внутрішні і зовнішні фактори впливу на інтеграцію України до Митного Союзу». Учасники: заступник директора Інституту країн СНД В.Жаріхін, заступник директора РІСІ Т.Гузенкова, українські політичні експерти Р.Іщенко, В.Піроженко, В.Корнілов, С.Толстов.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможуть українці їздити за кордон без віз по біометричних паспортах?». Учасники: Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій, Ірина Сушко, експерт міграційної політики.

* Відбудеться урочиста церемонія підбиття підсумків новорічного проекту УДПП "Укрпошта" сезону 2012/13 - "Резиденція Діда Мороза". В рамках заходу запланована прес-конференція за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. На заході будуть присутні представники влади та керівництво «Укрпошти».

* Прес-конференція на тему: "Підсумки тижня. Перспективи співпраці України і МВФ". Учасники: директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

* Прес-конференція лідера Компартії України Петра Симоненка на тему: «Експансія Shell в Україні: міф про енергонезалежність і реальність екологічної катастрофи».

* Прес-конференція на тему: «Навіщо виносити супермаркети за межі міст?». Учасники: заступник директора компанії GFK Гліб Вишинський, голова Комітету економістів України Андрій Новак, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Управління торгівлі Департаменту промисловості КМДА.

* Круглий стіл на тему: «Село майбутнього: шляхи реформування молочного тваринництва в Україні». Запрошені: Юрій Гусєв, директор департаменту національних проектів Держінвестпроекту, Олена Кулик, керівник управління сільським господарством Харківської ОДА, Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства, Вадим Чагаровський, голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України; Джон Шморгун, президент аграрної компанії Harmelia; Єлизавета Святківська, експерт аграрних ринків Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Василь Білозерських, керівник відділу з підтримки сільського господарства ПАТ «КредіАгріколь Банк» (CreditAgricole) тощо.

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