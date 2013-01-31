Кабмін затвердив Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову уряд ухвалив 30 січня 2013 року.

У прес-службі зазначили, що основною метою документа є створення єдиної комп’ютерної бази даних (Реєстру) про адміністративні послуги, які надаються відповідно до закону суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реєстр адміністративних послуг – це єдина інформаційна комп’ютерна база даних про адміністративні послуги, яка дає можливість громадянам та суб’єктам господарювання отримати інформацію про перелік адміністративних послуг; органи, які надають такі послуги; розмір плати (у разі надання послуги на платній основі); правові підстави для надання послуг.

Урядовою постановою також встановлюються строки збору та розміщення інформації про адміністративні послуги в Реєстрі.

Прийняття цього нормативно-правового акта дасть змогу реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення відкритості та прозорості інформації про надання адміністративних послуг, вільного доступу до неї, а також створити систему моніторингу адміністративних послуг.

Крім того, постановою передбачається визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 р. № 1274 «Про Реєстр адміністративних послуг», якою затверджено Положення про Реєстр адміністративних послуг.