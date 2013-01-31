ТОП-10 (31 січня)

«Нафтогаз» надіслав «Газпрому» відповідь на претензію у 7 млрд дол.

Країни ЗВТ СНД розпочали переговори про транзит трубопровідним транспортом

Українці заборгували за компослуги майже 13 млрд грн

"Вугілля України" залучить у "Сбербанку Росії" кредит на 5,405 млн дол.

«Центренерго» залучив в «Ощадбанку» 414 млн грн кредитних коштів

Екс-глава Аграрного фонду очолив зернову корпорацію

Податок на нерухомість поширюється на забудовників житла, роз'яснює Міндоходів

Місія МВФ у найближчий тиждень обговорить з керівництвом України широке коло питань

Україна ще не почала переговори з перегляду мит, оскільки вивчає заявки членів СОТ

«Укртрансгаз» за реконструкцію компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» заплатить 51 млн євро

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«Нафтогаз» надіслав «Газпрому» відповідь на претензію у 7 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надіслала російському газовому монополістові «Газпром» відповідь на пред'явлений рахунок у розмірі 7 млрд дол., повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«30 січня 2013 року компанія «Нафтогаз України» надіслала відповідь ВАТ «Газпром». Усі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - сказано в повідомленні.

Водночас, в повідомленні прес-служби НАКу не конкретизовано - у чому, власне, полягає суть відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовується умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

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Країни ЗВТ СНД розпочали переговори про транзит трубопровідним транспортом

Країни - учасниці Зони вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД розпочали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка, зокрема, дасть Україні змогу дістати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

Перше засідання робочої групи з обговорення цього питання, повідомило джерело, відбулося наприкінці листопада 2012 року. Наступне призначено на лютий.

У роботі з підготовки Угоди про транзит трубопровідним транспортом, зазначив співрозмовник агентства, беруть участь всі країни - члени ЗВТ СНД.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці Договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом і завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття Договором чинності.

Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНГ було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ зокрема підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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Українці заборгували за компослуги майже 13 млрд грн

Жителі України в січні-грудні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 37 млрд грн, що становить 96,6% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Закарпатській, Житомирській областях та в Києві (101-98,7%), найнижчий - у Київській, Тернопільській, Чернівецькій і Луганській областях (92,9-94, 7% відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в грудні ц.р. збільшилися на 11,7% у порівнянні з груднем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 539 грн.

У Держстат зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2012 року збільшилася на 8,5% порівняно з листопадом 2012 року і наприкінці грудня п.р. становила 12 млрд 680,4 млн грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4 місяці. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України.

Зокрема в грудні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 28,5% власників особових рахунків, за вивезення побутових відходів - 19%, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 21,1%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 18,3%, за газопостачання - 17,4%.

У січні-грудні п.р. населення сплатило за електроенергію 10 млрд 279,2 млн грн, що становить 142,1% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській, Одеській та Закарпатській областях (216,4-204,8%), найнижчий - у Чернігівській, Сумській та Житомирській областях (80 ,1-95, 3%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець грудня 2012 року становитиме 3 млрд 003 млн грн.

У січні-грудні 2012 р. населення України уклало 69,1 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 197,3 млн грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів, становила 164,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, жителі України в 2011 році сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 35,8 млрд грн, що становить 97,8% від нарахованих за цей період сум.

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"Вугілля України" залучить у "Сбербанку Росії" кредит на 5,405 млн дол.

Оператор оптового ринку вугільної продукції державне підприємство «Вугілля України» залучить у "Дочірнього банку Сбербанку Росії» кредит у розмірі 5,405 млн дол.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кошти залучаються строком на один рік.

Акцепт пропозицій відбувся 29 січня 2013 року, кінцевий термін укладення договору - 28 лютого 2013

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує уряду ліквідувати державне підприємство «Вугілля України» до кінця 2016 року.

Згідно з проектом, з серпня поточного року Міненерговугілля зобов'язане було розробити механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед «Вугіллям України», а починаючи з четвертого кварталу цього року по аналогічний період 2014 дані зобов'язання повинні бути виконані.

Оптимізацію структури «Вугілля України» в міністерстві намітили на січень 2015 року, упорядкування майнових і фінансових питань підприємства - на квітень цього ж року.

До того ж наказ про ліквідацію «Вугілля України» Міненерговугілля пропонує видати в травні 2015 року, а завершити процес ліквідації - до кінця 2016 року.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сбербанк Російської Федерації» (м. Москва).

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«Центренерго» залучив в «Ощадбанку» 414 млн грн кредитних коштів

Енергетична компанія «Центренерго» залучила в державного «Ощадбанку» кредитні кошти на суму 414 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучила дві кредитні лінії з лімітами 364 млн грн і 50 млн грн строком на один рік.

Дата підписання договору - 25 січня 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року компанія «Центренерго» взяла кредит в «Ощадбанку» на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку № 2 Трипільської ТЕС.

Державна енергокомпанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірськ, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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Екс-глава Аграрного фонду очолив зернову корпорацію

Колишній керівник Аграрного фонду України Ігор Якубович очолив Державну продовольчо-зернову корпорацію і сьогодні, 31 січня, його представили колективу корпорації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Представляв І.Якубовича перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Перед корпорацією стоять серйозні зобов'язання щодо забезпечення продовольчої безпеки країни. Ми також сподіваємося, що корпорація збільшить свою присутність на зерновому ринку України», - цитує прес-служба І.Бісюка.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 30 січня звільнив Ігоря Якубовича з посади голови Аграрного фонду і призначив на цей пост Олександра Кірюка.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію в серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.

Аграрний фонд створений постановою уряду № 543 від 6 липня 2005 року. Аграрний фонд виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Податок на нерухомість поширюється на забудовників житла, роз'яснює Міндоходів

Згідно з чинним законодавством, забудовники житла, в чиїй власності воно перебуває повністю або частково, є платниками податку на нерухомість до моменту повного переходу прав власності на цю нерухомість іншому власникові.

Відповідне роз'яснення надало Міністерство доходів і зборів України на прохання УНІАН.

«Базою оподаткування є житлова площа об'єктів житлової нерухомості. Якщо нерухомість є власністю юридичних осіб, вони самі розраховують базу оподаткування, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на основі документів, які підтверджують право власності на такий об'єкт. І тому юридична особа – забудовник, яка є на початок податкового періоду власником збудованих ним житлових об'єктів, є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», – сказано в роз'ясненні міністерства.

У ньому ж сказано, що в разі зміни власника податок на нерухомість нараховується з 1 січня звітного року до початку місяця, в якому відбулася зміна власника.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу про оподаткування житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних і юридичних осіб, зокрема нерезидентів. Оподатковуються будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири і котеджі, а також кімнати в багатосімейних квартирах.

Водночас 31 січня – останній день подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2013 році для юридичних осіб. Платники податків – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і подають декларації за місцерозташуванням об'єкта оподаткування. При цьому в декларації річна сума податку розбивається на квартали рівними частинами.

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Місія МВФ у найближчий тиждень обговорить з керівництвом України широке коло питань

Місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 29 січня, має намір в найближчий тиждень обговорити з українськими властями широке коло економічних питань.

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс на прес-конференції у Вашингтоні.

За його словами, місія готова обговорювати широке коло економічних питань, поновити наявні дані і визначити подальші шляхи співпраці.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, 29 січня прибула з візитом до України, де перебуватиме до 12 лютого. Основною темою переговорів є нова програма співпраці з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Водночас міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов 30 січня заявив, що за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні не очікується підписання нової програми співпраці.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.

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Україна ще не почала переговори з перегляду мит, оскільки вивчає заявки членів СОТ

Україна на сьогодні ще не почала переговори з перегляду розміру чинних мит під час взаємної торгівлі з країнами членами Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі продовжує вивчати й аналізувати запити, що надійшли для участі у переговорах від 32 країн.

Про це УНІАН повідомили в Мінекономрозвитку і торгівлі.

За останніми даними, на переговори отримані заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії , Норвегії, Оману, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ повинні були підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім протягом 2-х місяців ці переговори повинні були бути проведені.

Звернення України викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро в рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада 2012 року країни-учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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«Укртрансгаз» за реконструкцію компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» заплатить 51 млн євро

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, заплатить німецькому концерну Ferrostaal Industrieanlagen GmbH 51,369 млн євро за реконструкцію компресорної станції «Бар» магістрального газопроводу «Союз».

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз» на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, реалізація проекту з реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» проводиться з використанням позикових коштів Deutsche Bank AG.

Тендер проводиться за процедурою закупівлі в одного учасника.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, яка з літа 2012 року бере участь у модернізації ГТС, подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної системи.

2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз».

Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз».

Метою даного проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії в розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) побудований за часів СРСР у 1975-1978 рр.. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею та Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу становить 26 млрд кубометрів на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі знаходиться 12 компресорних станцій. Компресорна станція «Бар» газопроводу «Союз» була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

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