Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Росії орденом «За заслуги»
08:39, 01 лютого 2013Різне
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Президент України Віктор Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Російської Федерації Володимира Путіна орденом "За заслуги".
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
В указі, зокрема, зазначається, що Сергія Іванова нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня за визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин.
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