Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Росії орденом «За заслуги»

08:39, 01 лютого 2013
Різне
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Президент України Віктор Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Російської Федерації Володимира Путіна орденом "За заслуги".

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

В указі, зокрема, зазначається, що Сергія Іванова нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня за визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин.

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