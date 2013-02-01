Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Росії орденом «За заслуги»

Президент України Віктор Янукович нагородив керівника адміністрації Президента Російської Федерації Володимира Путіна орденом "За заслуги". Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. В указі, зокрема, зазначається, що Сергія Іванова нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня за визначний особистий внесок у розвиток українсько-російських міждержавних відносин. Читайте також: Путін виставив рахунок за газ, щоб отримати контроль над ГТС - російський експерт Рахунок від «Газпрому» - невдала демонстрація приборкання України

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