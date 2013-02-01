ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Курс гривні стримується до березня - Ernst & Young» пише: в Україні девальвація стримується до березня для недопущення підвищення вартості погашення боргів, сказано в огляді Ernst & Young...

http://delo.ua/finance/kurs-grivny-sderzhivaetsja-do-marta-ernstyoung-196173/

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Також «Дело» в публікації «Експреси Hyundai ламатися більше не будуть - глава УЖСК» пише: голова компанії, що займається перевезеннями пасажирів експресами Hyundai і Skoda, запевнив, що після модернізації Hyundai більше ламатися в Україні не буде...

http://delo.ua/business/ekspressy-hyundai-lomatsja-bolshe-ne-budut-glava-uzhsk-196163/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Морський збій», в якому пише: всупереч укладеному між Мінагрополітики і найбільшими учасниками зернового ринку меморандуму про самообмеження експорту пшениці спроби вивезення зернових з України тривають. Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк заявив, що зараз у портах Миколаєва та Херсона йде навантаження зерна на два судна. Учасники ринку очікують, що чиновники зроблять максимум зусиль, щоб не випустити їх з країни, оскільки в іншому разі міністерство втратить контроль над ситуацією. На думку юристів, шанси на оскарження дій влади практично дорівнюють нулю...

http://www.kommersant.ua/doc/2117399

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна вимагатиме доступу до російської газотранспортної системи», в якому пише: Україна спробує домовитися з Росією про вільний транзит середньоазіатського газу. Переговори щодо цього розпочнуться найближчим часом, заявив урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, СНД та країнами ЄврАзЕС Валерій Мунтіян...

http://www.kommersant.ua/doc/2117630

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«Сегодня» в публікації «Податок на нерухомість пропонують прив'язати до ціни квартири» пише: базою для оподаткування нерухомості повинна бути її вартість, а не кількість квадратних метрів, вважає президент Союзу фахівців з нерухомості Олександр Рубанов...

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Nalog-na-nedvizhimost-predloagayut-privyazat-k-cene-kvartir.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українські банки стали непогано заробляти» пише: українська банківська система відновлюється навіть в умовах падіння реального ВВП, яке триває вже два квартали поспіль...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-stali-neploho-zarabatyvat.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в матеріалі «Шахти - на приватизацію, гірники - на вимирання» пише: Україна продовжує звільнятися від непідйомних для убогого бюджету активів. Попереду - приватизація та активна передача у концесію вугільних підприємств. Експерти попереджають: якщо ці процеси призведуть до деградації вугільних регіонів, соціальний вибух неминучий...

http://economics.unian.net/rus/news/155632-shahtyi-na-privatizatsiyu-gornyaki-na-vyimiranie.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Роскосмос заробив на корейських запусках майже 200 млн доларів» пише: з трьох запусків корейської ракети KSLV успіхом закінчився тільки один - останній...

http://izvestia.ru/news/544102

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«Ведомости» в публікації «Портфель російської іпотеки перевищив 2 трлн руб.» пишуть: з них майже половина грошей припадає на Сбербанк. Але, незважаючи на астрономічні суми, на рік іпотеку бере менше 1 млн росіян...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/8634151/ipotechnye_trilliony

(УНІАН)