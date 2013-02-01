Державний візит Президента України до Росії на лютий не планується

У лютому візит Президента України Віктора Януковича до Росії поки не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук на брифінгу для преси.

Він нагадав, що упродовж другої половини минулого року сторони працювали над питанням підготовки державного візиту. "На жаль, через графіки, зокрема політичні графіки, минулого року візит не відбувся, і не через те, що там домовленостей не відбулося...", - наголосив А.Гончарук.

За його словами, робота над організацією візиту продовжується, але в графіку на лютий його немає.

Водночас він зауважив, що робочий візит в обидва боки може відбутися в будь-який момент, якщо виникне потреба, зокрема й якщо буде вироблено якесь рішення щодо енергетичної співпраці.

"У нашому календарі лютого немає, але, ви розумієте, я маю бути з вами максимально щирим, у принципі, при готовності візит чи до Росії, чи до України може відбуватися оперативно", - наголосив А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня 2012 року робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

У прес-службі Президента України тоді заявили, що візит перенесено у зв'язку з необхідністю додаткових консультацій на експертному рівні з питання вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

16 січня 2013 року газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, написала, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі, запланованого на 25 лютого.

Того самого дня прес-секретар Президента Дарія Чепак заявила, що В.Янукович не планує відвідувати Москву напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.