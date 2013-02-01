Місія Кваснєвського-Кокса прибуде до України наступного тижня

Моніторингова місія Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Олександра Кваснєвського прибуде до України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук.

На запитання, що казатиме українська сторона стосовно ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка під час саміту Україна - ЄС у Брюсселі 25 лютого, А.Гончарук зауважив, що це питання виникло не вчора.

«Стільки часу, скільки було витрачено на дискусії та інформацію з цього питання, я навіть не хочу ні з чим порівнювати, з іншими питаннями, які в нас, як ви знаєте, якщо я можу собі дозволити такий вираз, як довгограючі платівки», - сказав А.Гончарук.

За словами А.Гончарука, вже було надано багато інформації з боку керівництва України й інших очільників, але якщо така потреба виникне, то обов’язково інформацію нададуть знову.

“На наступному тижні, точніше, наприкінці тижня, наглядова місія у складі Кокса і Кваснєвського повертається до України. У них запит на широке коло зустрічей з українським керівництвом, і не тільки керівництвом, з громадськими діячами. Я думаю, це питання також буде там обговорюватись”, - зауважив А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, місія П.Кокса та О.Кваснєвського працює з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ Ю.Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.