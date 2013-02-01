ТОП-10 (1 лютого)

Азаров обурений: рахунок "Газпрому" - це три місяці виплат українським пенсіонерам

Литовську компанію Lietuvos dujos, яка пов'язана з "Газпромом", знову обшукали

Україна активізує ділог з Німеччиною щодо реверсних поставок газу з Європи

Офіційного запиту Росії щодо 7 млрд дол. боргу за газ немає

Росія заперечує зв'язок заборони на постачання м'яса зі США зі списком Магнітського

«Інтер» підтверджує, що його купила GDF MEDIA Фірташа

Economist: справедлива ціна долара в Україні становить 4,35 грн

AES продає свої активи в Україні

Газові переговори України і РФ пройдуть наступного тижня в Москві

Україна і Росія знайшли можливість перегляду ціни на газ без МС - Зурабов

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Азаров обурений: рахунок "Газпрому" - це три місяці виплат українським пенсіонерам

Пред'явлений Україні російським «Газпромом» рахунок у розмірі 7 млрд дол. - це три місяці виплат пенсій українським пенсіонерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з активом Національної спілки журналістів.

"Країна докладає неймовірних зусиль для забезпечення енергетичної незалежності, колосальних. Відриваємо від усього, і направляємо кошти на ці цілі. Останній рахунок, який нам пред'явив "Газпром" у 7 млрд доларів, - це, приблизно, три місяці виплат пенсій усім нашим пенсіонерам", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» виставив Україні рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який країна не купувала у 2012 році.

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Литовську компанію Lietuvos dujos, яка пов'язана з "Газпромом", знову обшукали

31 січня офіс литовської газової компанії Lietuvos dujos обшукали, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Delfi.lt.

Двом її співробітникам вручили «повідомлення про підозри».

Обшуки, за інформацією порталу, проводилися у зв'язку з розслідуванням справи, в рамках якої представників компанії підозрюють в шахрайстві та підробці документів (як уточнюється, справа пов'язана з подачею даних до Державної комісії з цін та енергетики).

Слідство почалося в листопаді 2012 року. Ним займаються прокуратура та Служба з розслідування фінансових злочинів.

Lietuvos dujos займається постачаннями газу до Литви. Основними співвласниками компанії є «Газпром» (йому належить частка в 37,1 відсотка), E.ON (38,9 відсотка) і литовський фонд державного майна (17,7 відсотка).

Раніше, у 2011 році в Lietuvos dujos також проводилися обшуки. Вони пройшли в Литві та низці інших європейських країн, в яких працюють пов'язані з «Газпромом» компанії, у рамках розслідування Єврокомісії, запідозривши постачальників газу в порушенні антимонопольного законодавства.

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Україна активізує ділог з Німеччиною щодо реверсних поставок газу з Європи

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістоф Вайл обговорили реверсні поставки газу з Європи, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням зокрема йшлося про співробітництво України з німецьким газовим трейдером - компанією RWE.

«Наприкінці зустрічі сторони домовилися вести постійний діалог у напрямку двосторонніх відносин енергетичного сектора», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн куб. м газу.

Компанія «Нафтогаз України» не коментує результати імпорту газу з Європи в 2012 році.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу й скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE й приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Офіційного запиту Росії щодо 7 млрд дол. боргу за газ немає

Радник Президента України - керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук наголошує, що офіційний запит Росії стосовно повернення 7 млрд доларів боргу за газ наразі відсутній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Ми не маємо на сьогодні офіційного запиту... Якщо немає запиту - немає офіційної позиції", - наголосив А.Гончарук.

За його словами, коментарі, які лунали останнім часом з українського боку, мають право на життя.

До того ж А.Гончарук прогнозує складні перемовини, якщо такий офіційний запит з'явиться.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердила, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

31 січня «Нафтогаз України» повідомив, що відправив «Газпрому» відповідь на пред'явлений рахунок.

«30 січня компанія «Нафтогаз України» надіслала відповідь ВАТ «Газпром». Усі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - йдеться в повідомленні.

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Росія заперечує зв'язок заборони на постачання м'яса зі США зі списком Магнітського

США необгрунтовано пов'язують заборону на постачання американської свинини і яловичини до Росії зі списком Магнітського, повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд).

«З чотирьох країн (США, Канада, Мексика, Бразилія), які широкомасштабно застосовують рактопамін у відгодівлі тварин, не відреагували на вимогу Росії конструктивно лише США. На жаль, компетентні органи США ухилилися від професійного обговорення проблеми, а американською адміністрацією зроблено спроби надати російським вимогам політичну спрямованість, пов'язати їх з так званим списком Магнітського, а також голослівно звинуватити Росію в порушенні принципів СОТ», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ситуації, яка утворилася, для гарантування безпеки споживача у Россільгоспнагляду залишалася лише одна можливість - впровадження тимчасового обмеження на ввезення зі США продукції високого ризику.

У повідомленні наголошується, що незважаючи на запевнення американської сторони, безпеку рактопаміну не підтверджено. Країни-експортери були також попереджені про необхідність надання додатків до ветеринарних сертифікатів, що свідчать про незастосування рактопаміну при виробництві такої продукції або висновків лабораторії, які підтверджують відсутність рактопаміну в поставках м'яса. Росія фактично зажадала запровадження такої ж системи гарантій, як Євросоюз, Китай і низка інших країн, які також не дозволяють імпортувати м'ясо тварин, що одержували при відгодівлі рактопамін. До того ж США знайшли можливість поставляти до Євросоюзу продукцію, одержану без застосування рактопаміну, відмовляючись запроваджувати таку систему для поставок м'яса до Росії та інших країн Митного союзу.

Для гарантування безпеки споживача Россільгоспнагляд був змушений проводити аналіз партій м'яса, що надходили зі США, на рактопамін, фактично працюючи при цьому за американську ветеринарну службу. Становище ускладнювалося і тим, що під час виявлення партій продукції, забрудненої рактопаміном, російський бізнес ніс відчутні втрати.

У відомстві уточнили, що рактопамін дозволений для застосування у 24 країнах світу, а заборонений у 160.

Россільгоспнагляд має намір провести перевірку роботи американських контрольно-наглядових систем у березні-квітні.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 11 лютого запроваджує тимчасові обмеження на постачання американської свинини і яловичини.

Відносини між країнами загострилися після того, як Сенат Конгресу США 6 грудня 2012 року ухвалив закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, які ймовірно відповідальні за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

28 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який дістав неофіційну назву «Закону Діми Яковлєва» і став відповіддю Росії на прийнятий у США «акт Магнітського».

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«Інтер» підтверджує, що його купила GDF MEDIA Фірташа

Телеканал «Інтер» підтверджує, що його купила INTER MEDIA GROUP LIMITED, яка належить Дмитру Фірташу, повідомляє прес-служба каналу.

Про це повідомляє прес-служба каналу.

В повідомлені наголошується, що сьогодні компанія K.H. MEDIA LIMITED, що належить Валерію Хорошковському уклала угоду щодо продажу 100% акцій компанії INTER MEDIA GROUP LIMITED, виходячи з оціночної вартості 2,5 мільярди доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF MEDIA LIMITED, що належить Дмитру Фірташу.

«Таким чином, контроль над телеканалами ІНТЕР, НТН, К1, МЕГА, ЕНТЕР-ФІЛЬМ, К2, ПІКСЕЛЬ та MTV перейде до GDF MEDIA LIMITED після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України», - йдеться в повідомлені.

«Інтер» цитує коментар В.Хорошковського, який подякував співробітникам Групи ІНТЕР за плідну багаторічну працю, результатом якої стали лідерські позиції Групи на ринку українського телебачення.

За підсумками 2012 року телеканал ІНТЕР виборов перше місце за основними аудиторіями 18+ (вся Україна) та 18-54 (50+).

"За умов, що склалися, я не маю можливості забезпечувати розвиток Групи і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу", - зазначив В.Хорошковський.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що власник Group DF Дмитро Фірташ реалізував опціон на придбання UA Inter Media Group Валерія Хорошковського.

U.A. Inter Media Group володіє контрольним пакетом акцій телеканалу «Інтер», їй належить ще 8 телеканалів, включаючи К1, К2, і «Мегаспорт».

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Economist: справедлива ціна долара в Україні становить 4,35 грн

Національна грошова одиниця України, гривня, недооцінена до американського долара, її справедлива ціна становить 4,35 грн проти нинішніх понад 8 грн.

Про це свідчить оприлюднене сьогодні дослідження британського економічного журналу Economist, який оцінює адекватність вартості валют на базі порівняльної купівельної спроможності у різних країнах і вартості бутерброда "БігМак" в мережі «Макдональдс».

Згідно з прийнятим у дослідженні курсом гривні до долара, "Біг Мак" в Україні коштує 2,33 долара (19 грн) порівняно з його максимальною вартістю понад 9 дол. у Венесуелі і близько 1,7 дол. в Індії, де він коштує найдешевше.

У США цей бутерброд на початку поточного року коштував 4,4 дол., у Китаї - 2,6 дол., у Росії - 2,4 дол.

У сусідній з Україною Польщі "БігМак" коштує 2,9 дол., тоді як в країнах зони єдиної європейської валюти - 4,9 дол., у Великобританії - 4,25 дол.

Індекс "БігМака" свідчить, що валюти близько половини з понад 60 досліджуваних країн недооцінені до долара, а завищений курс - в 11 держав, лідером серед яких є Венесуела. Її національний болівар, відповідно до індексу, переоцінений майже на 110%.

Найбільш недооціненою валютою є індійська рупія, яка повинна коштувати на 60% більше.

Українська гривня недооцінена приблизно на 47% на тлі заниженої на 45% вартості російського рубля і на 30% - польського злотого.

Адекватний курс до долара, згідно з "Індексом БігМака", мають тільки 3 країни - Коста-Рика, Чилі і Нова Зеландія.

Як повідомляв УНІАН, українські та міжнародні економісти прогнозують в поточному році зниження курсу гривні. За їхніми прогнозами, до кінця року вона може подешевшати до долара на 10-30%.

Американський долар у гривні коштував найменше на початку введення національної грошової одиниці України (1993 рік) - 1,8 грн/дол. Пізніше, в 1998 і 2008 роках, відбулася девальвація національної валюти, внаслідок чого курс долара до гривні виріс до 8 грн/дол., а на тлі панічних настроїв населення на початку останньої фінансової кризи чотири роки тому вартість готівкового долара доходила навіть до 10 грн.

Довідка УНІАН. Журнал Economist створив "Індекс БігМака" в 1986 році, щоб відслідковувати адекватність вартості національних валют на базі теорії паритету купівельної спроможності (PPP), згідно з якою в кінцевому підсумку всі товари в усьому світі повинні коштувати однаково.

Низка економістів вважають неадекватною таку оцінку курсів, оскільки ціна бутерброда не відображає чимало важливих факторів, які не враховуються під час визначення цього індексу.

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AES продає свої активи в Україні

Американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «АЕС Київобленерго» і 84,56% акцій «АЕС Рівнеобленерго» компанії VS Energy International.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії AES.

«Ми продовжуємо наш вихід із ринків, які не складають частину нашого стратегічного бачення», - сказано в повідомленні з посиланням на слова виконавчого віце-президента корпорації AES.

Згідно з повідомленням, корпорація AES отримала пропозицію від VS Energy International, і сторони домовилися про продаж. Закриття операції очікується після отримання дозволу регуляторних органів і може зайняти від декількох місяців до півроку.

«Компанії «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго» продовжують працювати в звичайному режимі, поставляючи електроенергію споживачам Київської та Рівненської області, при цьому виконуючи всі зобов'язання перед усіма зацікавленими сторонами: співробітниками, споживачами, партнерами й державними органами», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2013 року американська корпорація AES, що є найбільшим акціонером двох українських енергопостачальних компаній, заперечувала продаж своїх часток в «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго».

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго» є зареєстрована в місті Арлінгтон (США, штат Вірджинія) корпорація AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна з дочірніх структур американської компанії AES Corp., що виграла в квітні 2001 року приватизаційний конкурс із продажу пакетів акцій обленерго. Покупець заплатив за 75% акцій «АЕС Рівнеобленерго» 125 млн грн і за 89,12% акцій «АЕС Київобленерго» 249 млн грн.

«АЕС Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), й поставляє електроенергію споживачам регіону.

«АЕС Рівнеобленерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області й 27 тис. км ліній електропередач.

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Газові переговори України і РФ пройдуть наступного тижня в Москві

На початку наступного тижня в Москві пройдуть переговори українських і російських експертів в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Він зазначив, що віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко 22 січня провів переговори у Москві з «Газпромом». За інформацією М.Зурабова, тоді тему заборгованості України перед «Газпромом» не обговорювали.

«Хоча якби ця тема могла б деяким радикальним чином змінити позиції сторін, то, звичайно ж, вона була б у порядку денному. Я також знаю про те, що найближчими днями, на початку наступного тижня експерти «Нафтогазу» і міністерства (вугільної промисловості і енергетики - УНІАН) побувають у Москві, де ці переговори продовжаться», - зазначив він.

М.Зурабов уточнив, що наступний раунд переговорів пройде між віце-прем'єрами України з російським керівництвом у Москві.

«Ця робота також ведеться. У нас немає підстав вважати, що проблема неврегульованої заборгованості за минулий рік, пов'язана з тим, що українська сторона не відібрала весь формально законтрактований в угоді газ, може негативно вплинути на просування шляхом досягнень нових домовленостей в енергетичній співпраці», - підкреслив він.

«Відомо, що у грудні 2012 року планувалася зустріч на вищому рівні, на якій передбачалося, що Російська Федерація і Україна вийдуть на якісь нові рубежі, на якісно новий рівень співробітництва в енергетичній сфері. Може виникнути припущення, що подібні кроки з боку «Газпрому» треба розцінювати або як відмову продовжувати розвивати досягнуті домовленості і виходити вже на підготовлені рішення, або, як завжди, до того, що ті базові принципи, на яких ця робота зараз ведеться, повинні бути переосмислені. Знову ж таки не так - це робота триває», - сказав М.Зурабов.

Посол зазначив, що з російського боку переговори між Україною і Росією в енергетичній сфері відбуваються так, як президенти двох країн домовлялися наприкінці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Україна і Росія знайшли можливість перегляду ціни на газ без МС - Зурабов

Українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Розвиток ситуації в частині, що стосується енергетичної співпраці, принаймні, те, що я зараз знаю з приводу того, як передбачається надалі реалізовувати співпрацю в газовій сфері з урахуванням української газотранспортної системи, ціни на російський газ і низки суміжних питань, все це свідчить про те, що російське і українське керівництво знайшли підходи, згідно з якими може відбутися зниження ціни на газ і перегляд базового контракту поза контекстом вступу України до Митного союзу», - сказав М.Зурабов.

У зв'язку з цим він зазначив, що у разі, якщо Україна вступить до МС, країна одержуватиме російський газ за тією ж ціною, за якою його одержують інші члени Митного союзу. «Хочу підкреслити, ми знайшли підходи, виходи на взаємоприйнятні рішення з енергетичної співпраці, включаючи ціну на газ поза інтеграційним контекстом», - підкреслив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Михайло Зурабов заявив, що створення двостороннього консорціуму або спільного підприємства з управління газотранспортною системою дозволить знизити ціну на газ для України. Водночас він не назвав можливого розміру зниження ціни, зазначивши, що він, звичайно, не був би настільки великим, скільки у разі приєднання України до Митного союзу.

Нагадаємо також, що 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

Деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 млрд дол. за не відібраний Україною в минулому році російський газ економічним шантажем із метою змусити Україну до вступу до Митного союзу.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

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