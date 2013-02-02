Азаров хвалиться: Кабмін за три роки не придбав жодного дорогого авто

За останні три роки Кабінет міністрів не придбав жодного дорогого автомобіля і заборонив це робити усім бюджетним організаціям.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«За останні три роки Кабінет міністрів не придбав жодного дорогого автомобіля, більш того, заборонив усім бюджетним організаціям це робити. Діє режим суворої економії. А коли десь є спроби окремих чиновників це робити, то, по-перше, вони не пропускаються через органи Казначейства, а, по-друге, чиновник після такої спроби звільняється з посади», - повідомив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що за трирічний період складно було вирішувати питання з придбанням автомобілів лише мерами міст.

«Там ми не пропускали оплати, але по таких чиновниках Кабінет міністрів не має права ухвалювати адміністративні рішення, тут справа за виборцями», - зазначив М.Азаров.