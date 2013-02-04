В "Укрспецекспорті» підтвердили, що в Казахстані затримано співробітників держкомпанії

В державній компанії "Укрспецекспорт» визнали, що в Казахстані за підозрою у передачі хабара затримано їхніх співробітників.

Як повідомив ТВі керівник управління інформаційної політики ДК "Укрспецекспорт" Андрій Масальський, двоє з трьох затриманих – працівники підприємства.

"Це співробітники компанії. Я вам не можу озвучити їхні прізвища, оскільки не отримали офіційної інформації ні від казахстанської сторони, ні від українського МЗС. До того ж, ми проводимо внутрішню перевірку інформації, після якої буде зроблено якісь висновки", – поінформував А.Масальський.

Зловмисників затримали ще тиждень тому в аеропорту Астани. За однією з версій, саме тут двоє чиновників "Укрспецекспорту" передали хабар високопосадовцеві Казахстану: 200 тис. доларів начебто були подякою за реалізацію проектів.

Міністерство оборони Казахстану вже офіційно підтвердило, що підозрюваний в отримані хабара Алмаз Асенов – керівник головного управління озброєнь оборонного відомства країни.

Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що на хабарі попалися непрості чиновники.

"Це величезні обсяги повинні бути. Розмір хабара в загальному може сягати, за експертними оцінками, 10-15% суми контракту", – зазначив О.Мельник.

"Навіть директор департаменту "Укрспецекспорту", очевидно, не може витягнути з власної кишені 200 тисяч доларів і віддати це на хабар. Вочевидь, за цим тягнуться великі зв'язки", – вважає експерт.